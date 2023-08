Maltempo: frana a Bisuschio, le rocce sfiorano le case. Evacuate quattro famiglie

Bisuschio, 29 agosto 2023 – Paura nella serata di lunedì 28 agosto a Bisuschio, in Valceresio, per il distacco di materiale roccioso dal versante montano rotolato a valle, ulteriore grave conseguenza del maltempo che si è abbattuto con violenza sul Varesotto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, già impegnati per l’intera giornata per rispondere a 200 chiamate di soccorso in tutto il territorio della provincia. Il distacco si è verificato in via Massimo d’Azeglio, le rocce hanno superato le reti di protezione interessando l’area dove si trovano alcune abitazioni.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, a titolo precauzionale è stata decisa l’evacuazione di quattro famiglie, 16 le persone che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.