Maltempo in Lombardia, ancora piogge: dove resta l’allerta rossa

Milano, 28 agosto 2023 – Su gran parte del territorio lombardo piove ancora, seppure con minore intensità rispetto a questa mattina, è già tempo di guardare alle prossime ore, oltre che iniziare a fare un primo bilancio di questa ondata di maltempo.

Scene dall'ondata di maltempo in Lombardia: Valtellina, Milano e Lario

Ancora bollino rosso

In alcune zone della regione da qui alla mattina di domani, martedì 29 agosto, la guardia dovrà rimanere alta. L’allerta rossa – il livello massimo – rimarrà in vigore nelle zone della Valchiavenna, del Lario e delle Prealpi varesine. Successivamente si andrà verso un generale miglioramento delle condizioni anche in questi territori.

Dove è piovuto di più

Guardando alla pioggia caduta in queste ore, a partire da sabato pomeriggio, la Regione Lombardia – attraverso l’assessore alla Protezione civile e Sicurezza Romano La Russa – ha stilato la “classifica” delle province, a seconda della quantità di precipitazioni registrate.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati 73 millimetri di piaggia nella provincia di Milano, 76 in quella di Brescia, 84 nella provincia di Como, 92 in provincia di Bergamo. E ancora 104 nella provincia di Lecco, 120 nella provincia di Sondrio, 151 nella provincia di Varese. Nel Varesotto e in Valchiavenna, in particolare, nelle ultime 48 ore, sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia.

Ringraziamenti alla task-force

"Desidero ancora una volta ringraziare l'impagabile lavoro di tutte le forze in campo - ha detto l'assessore La Russa - che con professionalità e dedizione davvero eccezionale hanno gestito situazioni complesse sull'intero territorio regionale. Alla Protezione Civile, ai Vigili del fuoco, passando per tutte le Forze dell'ordine e più in generale a chi ha contribuito a sostenere le popolazioni colpite, va riconosciuto il merito di aver arginato l'ondata di maltempo".

"Continueremo a monitorare la situazione costantemente" conclude l'assessore regionale alla Protezione Civile.