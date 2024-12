Varese, trova uno sconosciuto in auto e viene aggredita: donna finisce all’ospedale

Varese – Una donna di 58 anni è stata aggredita martedì mattina in viale Belforte, a Varese. Secondo una prima ricostruzione, la cinquantottenne stava tornando alla sua automobile quando ha notato i vetri spaccati e un uomo all’interno che rovistava nel vano portaoggetti. Non appena lui si è accorto di lei, ha reagito dandole un pugno in faccia.

Il rapinatore, inizialmente fermato da alcuni passanti, è riuscito a scappare. Ma la fuga è durata poco: gli agenti della Squadra volante lo hanno rintracciato e arrestato. Si tratta di un cittadino extracomunitario: è accusato di rapina impropria.

La donna aggredita è stata portata in codice giallo all’ospedale Circolo di Varese dall’ambulanza dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza. Ha alcune lesioni al volto, ma non è in gravi condizioni.