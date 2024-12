Le maglie dell’Inter? Irresistibili per un 18enne arrestato per tentato furto

Luino, 10 dicembre 2024 – È stato sorpreso ieri sera in un supermercato a Luino mentre stava mettendo in atto il suo colpo: rubare due magliette dell’Inter. A notarlo l'addetto alla vigilanza che ha tentato di fermarlo ma il ladro, un diciottenne egiziano, senza fissa dimora, fino a qualche tempo fa ospite di una comunità per minori nel varesotto, ha reagito colpendolo con un pugno e minacciandolo.

Sul posto i carabinieri di Luino e per il giovane è scattato l’arresto con l'accusa di rapina impropria. Oggi è comparso in Tribunale a Varese per la convalida dell'arresto e il processo per direttissima.