Alla scoperta della storia tessile bustocca. Tecnologia e automazione al passo coi tempi

Che studi servono per entrare in un’azienda come la vostra? "La formazione scolastica varia in base al compito da svolgere: dagli studi professionali a quelli universitari. Ci sono poi i corsi di formazione in azienda. Significativa una frase del titolare dell’azienda: "La formazione è un viaggio che dura tutta la vita".

Una cosa che ci ha particolarmente colpiti sono i numerosi colori dei filati. Perché i colori cambiano in base alla luce? "I colori mutano in base alla luce perché hanno uno spettro che varia in funzione della loro composizione".

Ma come si fa ad avere tutti i colori uguali? "Grazie ad una luce standard: la D65, che, riproducendo le luci dei negozi, permette di confrontare il campione con l’originale scelto dal cliente".

Che cambiamenti ha comportato l’innovazione? "All’inizio la tintura era un processo lunghissimo ma, con la tecnologia, la digitalizzazione e l’informatizzazione i tempi si sono ridotti e la produzione è stata incrementata. L’automazione tuttavia ha bisogno di tecnici specializzati che governino le macchine".

Che impatto ambientale ha la vostra tintoria? "La Vago ha, tra i suoi obiettivi, la riduzione dell’inquinamento. Ad esempio viene recuperata l’acqua calda da ogni processo, quella di scarto viene inviata ad un impianto di depurazione".