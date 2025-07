A misura di quartiere. Il Comune lancia i patti e dà ascolto ai residenti

Il Comune di Varese lancia i patti di quartiere: una serie di accordi tra l’amministrazione e i consigli rionali, con l’obiettivo di mettere in atto interventi condivisi con i cittadini. In totale ammontano ad oltre 600mila euro le risorse stanziate da Palazzo Estense per i progetti che verranno eseguiti nelle varie castellanze. "Grazie a questi accordi – dice il sindaco Davide Galimberti – non solo siamo riusciti a costruire un piano di interventi cucito su misura sulle varie esigenze dei rioni ma abbiamo anche attivato progetti sentiti e pensati dai cittadini stessi. Un modo virtuoso di prendersi cura della città partendo proprio dalle bellissime castellanze varesine".

Il primo accordo riguarda Belforte ed è stato firmato dall’amministrazione e dal consiglio di quartiere numero 7: si andrà da progetti più complessi fino a manutenzioni più piccole. Sono previsti interventi come ad esempio la sistemazione dei marciapiedi in viale Belforte e la conseguente eliminazione delle barriere architettoniche. E ancora il posizionamento di dissuasori per una maggiore sicurezza stradale, il potenziamento dell’illuminazione di alcune aree, lavori sui percorsi ciclopedonali e sulla segnaletica orizzontale fino all’installazione di nuovi cestini per i rifiuti.

Quindi si è data risposta ad un’esigenza dei residenti anziani. "Uno degli obiettivi emersi è stato anche quello dei servizi di prossimità per mantenere vivi i nostri rioni", commenta la vicesindaca Ivana Perusin. È stato così raggiunto l’accordo per la realizzazione di un piccolo mercato mono o bisettimanale in viale Belforte formato da alcuni ambulanti di frutta, verdura, uova e formaggi: un modo per potenziare la presenza di negozi di vicinato nell’area di Belforte. La prima bancarella era già presente ieri in piazzale Redaelli.

"Qualche mese fa l’amministrazione ci ha presentato l’idea degli accordi di quartiere – dice Sabrina Cosma, coordinatrice del consiglio di quartiere 7 – abbiamo subito avviato una fase di confronto e dialogo con i cittadini per selezionare le progettualità prioritarie". Nei prossimi giorni si proseguirà con gli accordi che interesseranno gli altri rioni cittadini. "Lo strumento dei consigli di quartiere ha dimostrato anche con questa iniziativa tutta la sua efficacia", la conclusione del consigliere Giacomo Fisco.