Inarzo, la mostra “Gocce di finitudine” mette in gioco i cinque sensi

Inarzo, 10 maggio 2025 – Una mostra fotografica che è anche un percorso da vedere, ascoltare, toccare, odorare e gustare. In definitiva, provare con i cinque sensi, chiamati a mettersi in gioco in un percorso polisensoriale per immagini tra finire della vita e vita.

“Gocce di finitudine”, questo il titolo, è un’esposizione in cui i visitatori potranno, nelle parole degli organizzatori, godersi un viaggio attraverso “piccole suggestioni sui grandi temi che accompagnano l'essere umano nel corso della sua esistenza a partire dalla vita stessa”.

La mostra si terrà nelle giornate di sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, dalle 10 alle 18, in piazza Concilio Ecumenico Vaticano II, tra gli alberi dell’area della festa. Alle 11 è in programma l’inaugurazione, con una breve cerimonia alla presenza delle autorità del paese. In caso di maltempo la mostra verrà allestita nei locali della scuola dell’infanzia di via Gariboldi 10 a Cazzago Brabbia.

La mostra prevede una traduzione in L.i.s. (Lingua italiana dei segni), per poter essere goduta appieno anche dai sordi. Per vivere appieno l’esperienza, consigliano gli organizzatori, meglio avere con sé gli auricolari. Fotografie di Luca Brunelli, narrazione di Roberta Ascari, polisensorialità di Mery.