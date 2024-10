Capodanno Celtico al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Ore 22.00 Premiazione del Contest: "La Zucca più bella" madrina Valentina Gessaroli, la famosa strega cantastorie. Sarà fondamentale portare una zucca personalizzata, intagliata, decorata, luminosa, soprattutto molto spaventosa, per esporla al giudizio del pubblico, che premierà le tre più belle. Alle 22.30 la festa continua. Saranno sul palco i sei musicisti del gruppo RONDEAU DE FAUVEL per un concerto pagan folk.

Allo scoccare dell’ora di mezzo la tradizione si ripete, con la partecipazione rituale del Tempio di Cibele. Un momento per riflettere insieme, lasciar andare i momenti negativi affidandoli al vento e lasciare spazio a nuovi auguri! Saranno presenti un piccolo mercato artigianale e punti ristoro con cibo, bevande calde, birra, idromele e sidro. Nella serata sarà offerta, fino a esaurimento, la zuppa di Zucca. Dress code a tema consigliato: pauroso.

Informazioni

Capodanno Celtico - 31 ottobre 2024 dalle ore 19.00 Museo del Tessile Via Volta 6 - Busto Arsizio (VA) info@gensdys.it www.gensdys.it Ingresso: 10 euro (gratuito per bambini fino ai 12 anni e invalidi 100%) I biglietti sono acquistabili in loco Tutti gli eventi si svolgeranno anche in caso di pioggia