Gennaio di emozioni con il Fai. Dalle chiese ai prodotti tipici tornano i tour tra gli incanti

Un gennaio ricco di proposte: è interessante il calendario di eventi promossi dal Fai per il mese che apre il nuovo anno. Gli appuntamenti organizzati dalla delegazione di Varese insieme al gruppo giovani e al gruppo Valcuvia prenderanno il via questo fine settimana. Si inizia infatti domenica con una visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Gioia situata a Varese nel rione Montello. Dalle 14.30 alle 17 ci sarà una nuova possibilità, dopo il successo di pubblico delle scorse Giornate Fai d’autunno, per scoprire un piccolo capolavoro dell’architettura moderna. Progettata da padre Costantino Ruggeri e dall’architetto Luigi Leoni, la chiesina (come viene chiamata dai residenti) è un gioiello che unisce design e spiritualità. Nel censimento dei luoghi del cuore del Fai la chiesa è al momento ai primi posti tra i siti segnalati in provincia.

Si prosegue il 19 gennaio dalle ore 15.20 con una passeggiata al colle Campigli di Varese. Un viaggio nel tempo alla scoperta della realizzazione del complesso di edifici comprendente un casinò, sale per concerti e da ballo e un albergo, il Palace Grand Hotel, ancora oggi in funzione. Al termine della visita un teatime liberty proprio presso l’hotel. Sabato 25 gennaio ci sarà invece l’opportunità per una visita insolita, presso una tipografia di Gallarate, la Q-Print, che aprirà le sue porte al pubblico in occasione del suo venticinquesimo anniversario. Il titolare e il personale illustreranno le diverse fasi di produzione. Infine venerdì 31 alle 20 presso “Un pizzico di spezie” a Varese si potranno scoprire i segreti dei brutti e buoni, i tipici dolci di Gavirate a base di nocciole e mandorle. L’iscrizione agli eventi è sul sito faiprenotazioni.fondoambiente.it.