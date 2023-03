Varese, aliante precipita nel giardino di una villa a Casciano

Soccorso in ambulanza

Milano, 25 marzo 2023 – Cieli lombardi pericolosi, oggi sabato 25 marzo. Nelle prime ore del pomeriggio un enorme esagono montato su un elicottero è caduto in un campo a Brescia e poche ore dopo un aliante è precipitato all'interno del giardino di una villa a Casciano nel Varesotto

Il pilota

Il pilota, 22 anni, è riuscito a paracadutarsi prima dello schianto, ma è stato comunque assistito dal personale sanitario. Sarebbe un cittadino svizzero, socio dell’Aeroclub Adele Orsi. La fusoliera nell’impatto si è spezzata.

La dinamica

L'incidente si è verificato intorno alle 17.30, in via Tre Valli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e gli specialisti del Saf (il reparto Speleo alpino fluviale). Le cause dell'incidente non sono state ancora accertate e sono in corso i rilievi.

La paura a Brescia

Solo qualche ora prima a Brescia un enorme esagono montato su un elicottero si era staccato finendo in un terreno agricolo. L'obiettivo dei sorvoli dell'elicottero era cercare falde acquifere e sorgenti nel sottosuolo, grazie alla potente antenna dalla forma esagonale, il cui

segnale può arrivare fino a 350 metri sotto terra, e che si è staccata.