Brescia, enorme antenna per la ricerca dell’acqua si stacca dall’elicottero e piomba a terra

L'enorme antenna per la ricerca disorgenti caduta da un elicottero a Brescia

Brescia, 25 marzo 2023 - Momenti di paura a Brescia, nel primo pomeriggio di oggi, quando un enorme esagono montato su un elicottero che da settimane sta sorvolando la città si è improvvisamente staccato finendo in un terreno agricolo.

La ricerca dell’acqua

L'obiettivo dei sorvoli dell'elicottero è di cercare falde acquifere e sorgenti nel sottosuolo, grazie alla potente antenna dalla forma esagonale, il cui segnale può arrivare fino a 350 metri sotto terra, e che si è staccata.

L’incidente

Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero ha toccato la linea di guardia dei cavi dell'alta tensione con il cestello, in una zona sopra via Malta, tranciandola. Il cestello esagonale a quel punto si è staccato dal veivolo finendo per fortuna in mezzo a un terreno agricolo. Le indagini sono in corso e la grande antenna ora è sotto sequestro. Il caso è stato classificato come incidente aereo.

Gigantesco rabdomante

L’elicottero con il gigantesco esagono da 20 metri per 30 da qualche tempo sorvola Brescia e provincia. Grazie alla tecnologia viene creato un campo elettromagnetico che crea una sorta di sondaggi elettromagnetici a terra, che permettono di individuare falde e sorgenti d’acqua sotterranee.