Fanfulla sconfitto: Corticella passa a Dossesina (Girone D)

Brutta sconfitta del Fanfulla che è stato superato nella gara d’esordio allo stadio Dossenina dai bolognesi del Corticella. La squadra di mister Omar Albertini ha faticato a imporre il gioco e alla fine dei novanta minuti è arrivata una battuta d’arresto che deve far riflettere. I bianconeri sono andati sotto di due reti nei primi 45’, poi nella ripresa il guerriero ha provato a rendersi pericoloso ma quanto fatto non è bastato per riagguantare il risultato contro un’avversario tosto che ha meritato il successo. Un passo indietro rispetto al match giocato mercoledì nel posticipo con il Victor San Marino quando la squadra ha disputato una buona partita portando a casa un punto prezioso. Le reti che hanno deciso l’incontro sono state realizzate da Bencivenga, Bertani e Rocchi per il Corticella mentre per il Fanfulla ha segnato Kakou. La squadra del direttore sportivo Vito Cera tornerà in campo domenica a Carpi per affrontare una delle squadre più attrezzate di questo girone D. Raffaele Sisti