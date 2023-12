Basta Abildgaard. Il Como è terzo da solo

Il Como vince a Bolzano contro il Sudtirol, grazie a una rete di Abildgaard e sale al terzo posto in solitaria in classifica. Non è stata una bella partita, con gli altoatesini che non facevano gioco e il Como molto lento nell’impostazione. Fabregas torna al 3-4-2-1 escludendo capitan Bellemo e giocando con la coppia di centrocampo Abildgaard e Kone. La prima occasione solo al 26’, quando una galoppata di Barba a sinistra, produce un passaggio in area per Verdi che al volo tira alto di poco. Visto che non si riesce a fare gioco Da Cunha decide di fare tutto da solo: salta tre uomini entra in area, ma il suo tiro è deviato. Grande punizione di Verdi al 41’ verso l’angolino alto, ma Poluzzi ci arriva e mette in angolo. Al 4’ della ripresa ancora Verdi su punizione, il pallone rimbalza davanti a Poluzzi che deve parare in due tempi. Il Como insiste, ma non arriva alla conclusione.

Il Como va in vantaggio al 27’, angolo lungo sul secondo palo di Verdi, Abildgaard aggancia la palla e in girata di sinistro, da posizione angolata, batte Poluzzi. Bel contropiede dei lariani al 30’. Cutrone da destra serve sul lato opposto Ioannou che vede e passa a Verdi in area, che tira subito, Poluzzi para con difficoltà. Nei 7 minuti di recupero, il Como si difende bene e porta a casa il risultato.

Enrico Levrini