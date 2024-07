Un’alleanza per snellire la burocrazia

Non solo raccolta rifiuti e pulizia di strade e piazze della Brianza. Gelsia Ambiente si propone come alleata delle Amministrazioni che vogliono accelerare sul fronte dell’economia circolare. Lo fa offrendo servizi di alto livello in linea con i più stringenti criteri stabiliti da Arera, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Primi fra tutti i rigorosi standard di qualità nella raccolta rifiuti. "Gelsia Ambiente può fornire, chiavi in mano, infrastrutture per la gestione dei rifiuti, a partire dalle piattaforme ecologiche", spiega il direttore Renato Pennacchia. la tecnologia aiuta nel rendicontare i servizi attraverso device affidati a ogni singolo operatore, nel gestire le segnalazioni dei cittadini in modo rigoroso e tempestivo attraverso un registro elettronico, con archiviazione dei dati per 5 anni, e nel gestire in toto il servizio Tari e gli sportelli dedicati ai cittadini, liberando il personale comunale per altre attività. Al servizio di Pronto Intervento Ambientale gestito secondo le regole di Arera hanno già aderito 11 Comuni. La società è inoltre in grado di predisporre il Pef-Piano economico finanziario, lo strumento che individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della Tari, supportando gli enti locali per la parte di propria competenza. Uno strumento offerto alle pubbliche amministrazioni è quello dei sistemi di controllo per individuare comportamenti irregolari, in particolare l’abbandono dei rifiuti: si tratta del “vigile ecologico“, che interviene ispezionando i conferimenti e segnalando eventuali trasgressori, e delle telecamere intelligenti di ultima generazione.

F.L.