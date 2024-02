Le 18 Lodi negli Usa. E la più piccola è nel Texas. Conta 115 abitanti

Lungo la "Freeway 80", la strada statale che attraversa tutto lo Stato della California, a un certo punto ci si trova davanti a un bivio: il cartello a sinistra segnala l’uscita per Lodi, quello a destra porta a Parma.

La Lodi di California è il capoluogo della contea di San Joaquim e conta quasi 60mila abitanti. Si estende su una pianura appena ondulata, coltivata a vigneti e ortaggi. È la terra del vino: qui si produce il famoso “Tokay fiamma“ e a settembre il festival dell’uva attira migliaia di persone. Su questa pianura un tempo scorrazzavano gli indiani Comanches: il fiume che lambisce la città somiglia un po’ all’Adda, e si chiama Mokelumne. È uno dei pochi nomi indiani conservato dai conquistatori.

Forse la città fu chiamata Lodi proprio per la somiglianza con la cittadina italiana. Sta di fatto che dal 1987, le due Lodi sono ufficialmente gemellate. Ma ci sono almeno altre 17 città con lo stesso nome negli Stati Uniti. Le ha rintracciate Antonio Giovanni Riu, nell’ormai celebre libro “Lodi nel mondo“ (1990).

I patrioti americani non dimenticarono l’aiuto ricevuto dai francesi nelle guerre per l’indipendenza contro gli inglesi. In memoria della battaglia del ponte di Lodi, il 10 maggio 1976, nella quale Napoleone sbaragliò gli austriaci, sono state fondate Lodi in Arkansas, Colorado, Indiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Nebraska New Jersey, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, South Dakota, Tennesse, Texas, Wisconsin, Virginia e nello stato di New York.

Sono quasi tutti paeselli di provincia, abitati da emigrati e dalla gente della cosiddetta America profonda. Sono addirittura due le Lodi costruite vicino a New York: una, nello stato del New Jersey, ha 25mila abitanti (il 33% italiani). L’altra si autodefinisce "gemma del lago Seneca". La più piccola Lodi d’America si trova in Texas: ha 115 abitanti e 50 case.

Ma tracce di Lodi sono sparse in tutti i Continenti: la Lodi d’Algeria, distante 80 chilometri da Algeri, è stata fondata nel 1848, conta 3mila abitanti e sorge a mille metri d’altezza lungo la "via del petrolio" che collega i pozzi del deserto del Sahara con i porti del Mediterraneo. Nel 1961, due anni prima dell’indipendenza algerina, le poste francesi emisero addirittura un francobollo raffigurante "le antiche porte di Lodi".

Più a sud, nella Repubblica del Congo ci sono tre Lodi: una di queste è famosa perché vi fu ucciso l’eroe della lotta indipendentista contro il Belgio, Patrice Lumumba. C’è ancora una stele a ricordare l’episodio. Come il nome di Lodi sia arrivato fin quaggiù, nessuno lo sa per cento. Qualcuno pensa che sia opera dei missionari italiani, venuti a evangelizzare le popolazioni indigene. Altri dicono che la parola Lodi ricorre nei dialetti locali: nella lingua tetele significa "sparviero", nella lingua kuba vuol dire "aggiustare".

La Lodi turca, al confine con la Siria, prende il nome da un’antica dinastia che dominò l’Afganistan e parte dell’India. Pensava all’epopea napoleonica invece l’ammiraglio francese Nicolas Baudin quando, il 18 febbraio 1802, chiamò "capo Lodi" un promontorio sulla costa orientale della Tasmania. Il luogo più lontano sulla terra, dalla Lodi italiana.

F.Lu.