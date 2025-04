In autobus al mare. Da Codogno e Crema alle spiagge romagnole: "Viaggio senza stress"

Un collegamento di autobus per la riviera romagnola farà tappa per questa estate anche a Codogno e Crema. A garantirlo è la società Arriva Italia. Le corriere partiranno (e arriveranno) da Bergamo. La linea sarà attiva dal 31 maggio all’8 settembre 2025, offrendo un’opzione di viaggio comoda e senza stress, ideale per chi desidera raggiungere il mare senza preoccupazioni legate al traffico e al parcheggio. Le prenotazioni sono già aperte da qualche giorno. La Linea Mare di Arriva Italia consente ai passeggeri di arrivare in alcune delle località più rinomate della Riviera Adriatica, tra cui: Milano Marittima, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione e Gabicce Mare. I biglietti per il “Bus del Mare” possono essere acquistati online sul sito bergamo.arriva.it, presso l’ufficio InfoBus di Arriva in Piazza Marconi n. 4 a Bergamo, o nelle rivendite autorizzate di Caravaggio, Crema, Treviglio, Cesenatico, Bellaria e Miramare. Diversi i vantaggi riservati ai clienti. Innanzitutto uno sconto del 5% per il biglietto di sola andata acquistato online, oppure uno sconto del 10% per il biglietto di andata e ritorno, acquistato online o presso le rivendite autorizzate. Previsto anche uno sconto del 20% per i biglietti di sola andata e andata/ritorno, riservato a bambini di età compresa tra gli 0 e i 12 anni, per le persone con più di 70 anni e le persone con disabilità superiore al 70%. Infine viene garantito uno sconto del 30% “Family”, ossia per il biglietto di sola andata di un adulto e due minorenni, acquistato online o in rivendita. Questa novità 2025 è pensata per le famiglie, offrendo un’opportunità unica di viaggio a tariffe agevolate. Il servizio sarà operativo con partenze da Bergamo ogni venerdì, sabato e domenica alle 6.30 del mattino dal Terminal Arriva di Bergamo, con fermate intermedie in vari comuni della provincia di Bergamo, tra cui Bergamo Colognola, Stezzano, Verdello, Arcene, Treviglio, Caravaggio e poi appunto a Crema (alle 7.30 in piazzale Croce Rossa) e Codogno (alle 8.05 in piazzale Cadorna, davanti alla stazione). La prima fermata sulla Riviera Romagnola sarà a Lido di Classe, frazione marittima di Ravenna, e il bus proseguirà con fermate in altre località della Riviera fino al capolinea di Gabicce Mare.

Il viaggio di ritorno avverrà ogni sabato, domenica e lunedì con partenza da Gabicce alle 6.15, con arrivo stimato a Codogno (alle 11.48 sempre in piazzale Cadorna), a Crema alle 12.13 in piazzale Croce Rossa e al Terminal Arriva di Bergamo intorno alle 13.20. Il costo di un biglietto di corsa semplice va da un minimo di 40,5 euro a un massimo di 48,5 euro per Crema e da un minimo di 37,5 euro a un massimo 45 euro per Codogno, in base alla destinazione. Il Gruppo Arriva – con 34.400 addetti totali – effettua circa 1.6 miliardi di viaggi ogni anno in 10 nazioni europee e nel Regno Unito grazie ad una flotta di circa 12.500 autobus e oltre 500 tra treni e tram, generando ricavi annui per oltre 4 miliardi di euro e offrendo soluzioni modali su gomma e su ferro, principalmente riferite a servizi di mobilità. Il Gruppo Arriva in Italia è tra i primi operatori nel settore del Trasporto Pubblico Locale su gomma, con circa 64 milioni di chilometri di percorrenza annua e 360 milioni di euro di ricavi gestiti, 1.950 dipendenti e una flotta di 1.800 autobus (escludendo Trieste Trasporti e ASF).