Il concorso di bellezza “La più bella del mondo“ è la quindicenne Sofia

La quindicenne Sofia Garavello, alta 1 metro e 73 centimetri e in arrivo da Cernusco sul Naviglio (Milano) si è aggiudicata la coroncina di “La più bella del mondo” per l’edizione 2024. Da grande vorrebbe fare la modella. Fascia nazionale conquistata anche da Koraly Piccioni, 17 anni di Somaglia che è stata premiata dall’imprenditore Gianmaria Cerutti di Casalpusterlengo. E’ stata una finale travagliata quella della ventisettesima edizione del concorso nazionale di bellezza “La più bella del mondo”: a causa di un meteo inclemente. Dopo che nelle prime due giornate del 3 e 4 settembre le concorrenti sono state accolte a Maleo, le sfilate conclusive del 5 settembre sono state spostate da Villa Trecchi di Maleo dove avrebbero dovuto svolgersi inizialmente, alle “case matte” della vicina Pizzighettone (Cremona). La manifestazione si è così potuta svolgere in una struttura coperta, grazie all’interessamento del sindaco di Maleo Dante Sguazzi e del collega di Pizzighettone Luca Moggi. Quindici erano le finaliste, provenienti da tutta Italia, pronte a contendersi la corona di reginetta. Impeccabile l’organizzazione del patron Cesare Morgantini con direttore artistico Max Moretti, coreografi Valerio Rossetti e Cinzia Leonardi. Audio e video sono stati affidati alle cure di Maurizio Tosi di Codogno.

Numerosi gli ospiti d’eccezione presenti, dalla giornalista e showgirl Susanna Messaggio all’attrice Marica Mulazzi, dal paroliere Fabrizio Berlincioni all’ex partecipante al Grande Fratello 4 Patrick Pugliese, senza dimenticare la modella Doris Nucera, il sosia di Adriano Celentano Leo Mix e la cantante Cinzia Davò. Da segnalare l’esibizione proprio della cantante Cinzia Davò (tra l’altro vincitrice di tre dischi d’oro del Lodigiano nel 2000, 2002 e 2005): ha interpretato da brividi i brani “Mariposa” e “Always remember us this way”. La giuria è stata presieduta dal giornalista e conduttore televisivo Edoardo Raspelli.