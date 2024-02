Esperienza e cura dei clienti. LodiProget è una certezza

È una delle pochissime realtà imprenditoriali di questo tipo presente nel Lodigiano. La LodiProget Srl Servizi e Costruzioni è nata nel 2008 a Lodi (in corso Archinti) e poi si è trasferita completamente nel 2016 a Montanaso Lombardo (la sede è in via Aldo Moro). "Io arrivavo da precedenti esperienze, come dipendente e responsabile tecnico, a Milano, e da altre attività già svolte come libero professionista – racconta il titolare Matteo Ferrari –. Poi la ditta di Milano è fallita e ho deciso di creare questa società. All’inizio avevo due dipendenti. Nel 2008 avevamo fatturato circa 350mila euro e, nel 2023, siamo arrivati a circa sette milioni e mezzo. L’azienda adesso può contare, oltre a me, su dieci operai di cantiere, due impiegati tecnici e due amministrativi. Abbiamo uffici e capannone a Montanaso, cui si aggiungono altri due capannoni a Galgagnano in cui teniamo attrezzature e materiali". "Il nostro “core business” - aggiunge il titolare - sono gli appalti pubblici. Siamo una realtà certificata “Soa” (Società organismo attestazione), certificazione che qualifica l’impresa a partecipare agli appalti pubblici. Nel nostro caso possiamo partecipare a bandi con importo fino ai 6 milioni di euro. Ci occupiamo soprattutto di nuove costruzioni e ristrutturazioni. E abbiamo anche le certificazioni Iso 9001, 14000 e 45000, quindi in materia di qualità, ambiente e sicurezza". Tanti sono stati i cantieri pubblici importanti “firmati” da Lodi Projetc.

"Il 20 febbraio 2020, proprio quando è iniziato il Covid, avevamo ricevuto l’appalto per la ristrutturazione dei reparti di Farmacia, Oncologia, Pronto soccorso, Pronto soccorso pediatrico, Emotrasfusione e Camera mortuaria dell’ospedale di Lodi – racconta Ferrari –. Una commessa da 5 milioni. Ovviamente non abbiamo potuto iniziare con i lavori subito, ma ad aprile appena c’è stato il via libera abbiamo cominciato con tutte le precauzioni del caso. Abbiamo lavorato al Pronto soccorso mentre era attivo, delimitando le zone di cantiere e installando un semaforo per evitare contatti con “aree a rischio”. È stata una bella sfida. Tra gli altri lavori più importanti di cui ci siamo occupati ricordo la Rsa di Mulazzano (da 100 posti), la facciata del Palazzo Vescovile di Lodi nel 2021, poi abbiamo ricevuto appalti dal Gruppo Cap, dai Comuni di Massalengo e Binasco, dalla Caritas di Lodi per l’asilo notturno e l’ampliamento della casa d’accoglienza per le donne, abbiamo realizzato l’Emporio solidale di via Togliatti a Lodi, riqualificato gli oratori di Montanaso e Basiasco, costruito palestre a Villanova e Basiasco. Ora stiamo ultimando anche la palestra di Secugnago e la scuola d’infanzia di Cerro al Lambro. Con i privati abbiamo completato quattro interventi col Superbonus". "Nel 2023 - prosegue - abbiamo ricevuto 16 commesse. I nostri punti di forza, a mio avviso, sono l’organizzazione, la cura del cliente e maestranze di consolidata esperienza". "Uno dei nostri prossimi obiettivi - conclude - sarà ottenere la certificazione Soa “Ogi2”, per lavorare anche sugli edifici tutelati dalla Sopraintendenza".