Dai primi passi nella Gaffurio alla televisione

Brenda Lodigiani è nata a Sant’Angelo Lodigiano il 30 dicembre del 1987 ("Mia mamma passava di lì per caso" ha raccontato). Da bambina ha studiato danza classica e modern jazz all’Accademia Gaffurio di Lodi. Ha esordito in televisione come ballerina nel programma “Central Station” (trasmesso sul canale satellitare Comedy Central), e poi come conduttrice per programmi per babini su Disney Channel dal 2005 al 2008. La prima volta in cui si è fatta notare a livello nazionale è stata nel programma di Rai 2, “Scorie”, in cui interpretava inizialmente la fatina de “Il prato della fantasia”. Negli ultimi mesi del 2009 ha collaborato con il team di Maccio Capatonda alla serie “La villa Di Lato”, mentre dal gennaio 2010 è entrata a far parte del cast della trasmissione “Quelli che il calcio” con la conduzione del duo Luca (Bizzarri) e Paolo (Kessisoglu) e Mia Ceran. In questo programma ha proposto le sue esilaranti imitazioni di Diletta Leotta, Chiara Ferragni, Arisa e Orietta Berti che hanno lasciato il segno. Brenda, nella sua carriera, ha anche recitato nei film “Un fidanzato per mia moglie” di Davide Marengo (2013), “Italiano medio” di Maccio Capotonda (2015) e “Si muore tutti democristiani” de Il Terzo Segreto di Satira (2018) e in teatro ha lavorato in particolare con Stefano Benni. È stata anche conduttrice radiofonica (nel 2010 su Radio 2) e ha fatto parte del cast della sit-com “Via Massena 2” su Deejay TV e della serie “Camera Cafè”. Insieme a Germano Lanzoni recita nei videoclip de “Il Milanese Imbruttito”, pubblicati su YouTube, Facebook e Instagram, dove interpreta L’imbruttita, personaggio stereotipato della giovane milanese rampante. Nella vita privata Brenda è mamma di due figli: Olivia nata nel 2017 e Tobia nato nel 2020.