Costi in aumento: "Ma noi importanti"

La banda “Orsomando“ “vive“ grazie a contributi del Comune e con i compensi per la partecipazione alle manifestazioni. "Dobbiamo affrontare spese, ultimamente sempre più alte, per la manutenzione degli strumenti e le divise - rivela il presidente Giorgio Cecconello –. Noto che recentemente le bande sono considerate dai Comuni quasi solo come costi. Ma bisogna valutare anche che togliamo i ragazzi dalle strade e insegnamo musica gratis. Certo l’allievo deve avere passione e pazienza".