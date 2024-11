Codogno, che cavalcata: "Annata straordinaria. E per il 2025 rilanceremo"

È stata un’annata decisamente entusiasmante quella da poco andata in archivio per il Baseball Codogno ’’67. Al secondo anno di partecipazione alla Serie A, massimo campionato nazionale, i biancazzurri guidati da Michele Nani hanno ottenuto grandissimi risultati. Nella prima fase il Codogno si è classificato al secondo posto con uno “score“ di 13 vittorie e 7 sconfitte superato solo dalla favoritissima Palfinger Reggio Emilia mentre nella fase due, quella più importante per garantirsi la permanenza in Serie A anche nel 2025, il Codogno ha ottenuto il primo posto con 14 vittorie e 4 sconfitte, e assicurandosi un posto privilegiato nel futuro ranking che verrà definito dalla Federazione. In totale quindi, su 34 gare, si sono registrate 23 vittorie e 11 sconfitte. L’analisi dei risultati evidenzia l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico formato da Nani, Boccardi, Bacciocchi, Barbarotto, Zibra ed Esposito che in sintonia con la dirigenza ha azzeccato tutte le scelte dei nuovi giocatori ingaggiati a partire dal lanciatore Federico Virgadaula in quale in gara 1 (quella riservata a lanciatori italiani) ha dominato con 9 vittorie e 3 sconfitte e ben 107 “strike out“ ottenuti. In gara 2 (quella in cui potevano essere schierati lanciatori stranieri) un superlativo Gabriel Torres Zambrsno ha ottenuto 8 vittorie e una sconfitta con ben 167 “strike out“ ottenuti. Accanto a lui come utility player si é distinto Manuel Garavito sia in battuta con 366 di media e poi anche sul “monte“ con 4 vittorie e 2 sconfitte e ben 7 salvezze nel chiudere gli incontri negli inning finali.

Altro giocatore super si è dimostrato il catcher Franco Pizzoli con media 413 in attacco 52 valide e terzo assoluto nelle statistiche del campionato di Serie A. Ma a determinare una serie di vittorie sono da nominare Simone Minoia impeccabile esterno centro con zero errori in difesa, il veterano Carmelo Penaloza con 345 media d attacco, e poi l interbase Tommy Nani funambolico difensore e velocissimo in attacco con tante basi rubate, poi Luca Speziali terza base superlativo nella fasi finali delle partite con tante valide decisive. Anche il “seconda base“ Mattia Caimmi ha ben difeso il diamante, mentre agli esterni il sempre sicuro capitan Beppe Corio ha saputo dare esperienza ai più giovani Andrea Boriotti, Lorenzo Locatelli e Andrea Bacciocchi. Mentre sul monte il closer Marco Speziali ed un generoso Edoardo Uttini hanno portato a conclusione diverse partite sul filo di lana. Vi sono stati anche numerosi inserimenti di under 18 con Andrea Zanelotti, Lorenzo Foletti, Alan Moschetti, Michele Rancati, Andrea Zaffi e Mirko Giancone utilizzati anche nel torneo Fontana per un loro progressivo futuro inserimento costante in prima squadra. "È stata una stagione da incorniciare – commenta il presidente Giangiacomo Sello – e già stiamo programmando la stagione 2025 sperando di ripetere i risultati ottenuti quest anno. In particolare voglio sottolineare che per le partite disputate dopo l’inaugurazione dell impianto luci a luglio, in notturna vi è stato una notevole affluenza di pubblico che fa prevedere una stagione 2025 che vedrà fin dall’inizio dei campionati le partite al sabato sera in notturna. Questo sarà uno stimolo in più per la dirigenza per allestire una squadra ancora competitiva e offrire uno spettacolo ai tanti appassionati di Codogno e del circondario".