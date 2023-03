I giovani, la Bestia e la società Sul palco il disagio (e la cura)

"Un gruppo di ragazzi si trova in vacanza in una grande casa, un po’ isolata in mezzo alla natura. All’improvviso, dalla boscaglia, irrompe una enorme bestia nera, che vuole aggredire i ragazzi e li costringe a fuggire verso l’unico posto dove non possa entrare: la soffitta". Ecco l’incipit allo spettacolo “La bestia“ in scena da Factory32, indirizzo in via Watt, casa del teatro sperimentale a Milano. scritto e diretto da Omar Nedjari.

Uno spettacolo estremamente attuale sulle dinamiche dei giovani d’oggi, che ci ricorda la pressione che i ragazzi vivono costantemente, per sentirsi all’altezza. Perché la bestia non si comporta come un animale qualsiasi, sembra non stancarsi mai di aspettare che qualcuno di loro esca allo scoperto. Scopriremo allora - guidati in scena da un cast di giovani talenti - che il suicidio di una loro compagna di corso ha lasciato un pesante fardello sulle loro spalle e l’isolamento forzato mostrerà che anche dentro di loro c’è qualcosa di cui aver paura.

Un tema purtroppo di stringente attualità, quello delle difficoltà dei nostri figli nel confrontarsi con le tensioni di una vita costantemente sul filo della tensione e delle pressioni esercitate dalla competizione insita nella società contemporanea del mondo d’oggi esasperatamente hi-tech che si specchia solo e sempre nelle tecnologie come un eterno Narciso. Ma i nodi vengono prima o poi al pettine. E quello è il momento di scegliere. Regia e drammaturgia Omar Nedjari, con gli studenti dell’Università Statale di Milano ed ex-allievi del Centro Teatro Attivo Matteo Banfi, Julia Bochra, Massimo De Laurentiis, Maddalena Guerri, Margherita Griesi, Anna Martucci, Caterina Sacchi, Daniele Santoro e Federica Zennaro. Actor coach Marika Pensa, scene Paola Grandi e Silvia Civran produzione Compagnia Università degli Studi e Arcus Milano.

Dal 31 marzo al 2 aprile 2023 venerdì e sabato alle 20 - domenica alle 16