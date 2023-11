Dedicato a Shumi. Per beneficenza

Nel 1973, a soli 4 anni, Michael Schumacher si siede per la prima volta su un kart nel circuito a Kerpen, in Germania. Cinquant’anni dopo, il marchio monegasco Mongrip™, in collaborazione con la Keep fighting foundation, ente di beneficenza fondato dalla famiglia Schumacher, rende omaggio al 7 volte campione del mondo di Formula 1 presentando la collezione MZ96.