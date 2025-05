Le salite più iconiche (e sicure). Niente auto, spazio ai ciclisti

Stelvio, Gavia, Cancano. Nomi entrati nell’immaginario degli appassionati di ciclismo e non solo. Nomi capaci di entrare nella leggenda del campione ma anche dell’amatore che aspetta, sogna, ammira per mesi questi luoghi magnifici. In attesa dei primi caldi. Quando Passi e strade in altura riaprono, invitando cicloamatori in cerca della prestazione della vita, ma anche semplici appassionati magari in sella all’e-bike che vogliono godersi a passo lento paesaggi che hanno pochi eguali nel mondo. E allora, per consentire a chi va in bici di godersi lo spettacolo senza doversi preoccupare dei pericoli delle strade, è nato il progetto Enjoy Stelvio National Park. E il calendario per le chiusure ad auto e moto delle salite più iconiche è già pronto.

Ecco le date da segnare in rosso sul calendario: giovedì 12 giugno via libera soltanto alle bici per la Salita ai Laghi di Cancano (chiusura ai mezzi dalle 9 alle 13 da località Fior d’Alpe, Valdidentro); il 13 giugno tocca all’iconico Passo Gavia, in questo caso chiusura dalle 9 alle 13 da Santa Caterina Valfurva (Sondrio) e da Sant’Apollonia (Brescia). A luglio, il 10 ancora via libera solo alle bici sul Passo Gavia (9-13, da Santa Caterina Valfurva e Sant’Apollonia) e il giorno dopo per la Salita ai Laghi di Cancano, sempre da località Fior d’Alpe, sempre dalle 9 fino alle 13.

Magnifico il trittico di fine estate: sabato 30 agosto largo ai ciclisti sul Passo dello Stelvio, per la 23esima edizione della Scalata Cima Coppi, le chiusure ad auto e moto sono previste dalle 8 alle 16 da località Bagni Vecchi di Bormio (Sondrio), stesso orario da Trafoi (Bolzano) e da Santa Maria Val Müstair, lato svizzero della salita.

Domenica 31 agosto il meraviglioso palcoscenico naturale del Passo Gavia aprirà le porte solo alle biciclette dalle 9 alle 13 da Santa Caterina Valfurva, lato valtellinese, e da località Sant’Apollonia, Brescia.

Domenica 1 settembre l’ultima occasione per gli appassionati di pedalate con la muscolare, la e-bike o la bici a pedalata assistita: la Salita ai Laghi di Cancano è possibile in totale sicurezza dalle 9 alle 13 da località Fior d’Alpe, Valdidentro.

Ora, non resta che allenare muscoli e cuore per godersi luoghi unici al mondo.