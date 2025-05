Giappone. Gli artigiani di Panfuwa e i loro soufflé pancake

Panfuwa, dal Giappone, è un’azienda specializzata nella produzione degli originali soufflé pancake giapponesi, celebri per la loro consistenza soffice e leggera, da cui prende ispirazione il nome onomatopeico giapponese fuwafuwa.

Il primo store Panfuwa apre a Milano nel settembre 2023, quando due giovani imprenditori con un forte background in Ingegneria spaziale ed Economia e una precedente esperienza lavorativa comune, decidono di intraprendere un progetto in proprio, applicando le loro competenze al mondo della ristorazione. Per un nuovo inizio nel segno della creatività. E soprattutto della gioia.

Panfuwa nasce con l’obiettivo di portare in Italia un prodotto innovativo, già affermato in città come Tokyo, Londra, New York e Parigi. Il primo store milanese riscuote sin da subito grande successo, tanto che in pochi mesi seguono nuove aperture a Roma, Como e Torino.

Il brand si distingue per l’originalità del prodotto (i soffici pancake giapponesi), la qualità delle materie prime e dell’esperienza offerta al cliente (ogni souffle pancake viene preparato al momento utilizzando solo ingredienti freschi e di alta qualità, seguendo una ricetta speciale e segreta e include anche opzioni gluten free, lactose free e momenti di showcooking).

Ed infine l’autenticità con la preparazione di un prodotto fedele alla tradizione giapponese, pur adattandolo ai gusti del pubblico italiano.

Più che un punto vendita, Panfuwa è un concept esperienziale basato sulla “sofficità” come valore distintivo.