L’idea. I gioielli ispirati all’antica civiltà mediterranea

Philocalos è un marchio unico che celebra la bellezza del passato attraverso la creazione di archeo-gioielli raffinati, ispirati ai tesori antichi del Mediterraneo, capaci di mescolare arte, storia e design. Ogni pezzo è il frutto di una ricerca attenta e della lavorazione artigianale che rievoca l’eleganza delle civiltà antiche, portando alla luce forme, simboli e materiali carichi di storia. L’azienda fa parte di “Progetto Cosenza Open Incubator (COI)“ finanziato a valere sul “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano Sviluppo e Coesione del ministero della Cultura”. Le collezioni includono anelli da donna dalle linee senza tempo, ciondoli che custodiscono racconti mitologici e spirituali, collane tra stile e memoria culturale. Gli orecchini pendenti sono veri frammenti d’arte che donano luce e movimento al volto, le parure giocano sul filo di bellezza e armonia.

"Ogni nostro gioiello è pensato per chi desidera indossare non solo un accessorio, ma un pezzo di storia. Philocalos si distingue per il forte legame con il territorio calabrese e per la valorizzazione del patrimonio mediterraneo".