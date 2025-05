Il meglio dell’intelligenza artigianale. Sarà un giro del mondo in 50 Paesi

Tutto pronto per Anteprima d’Estate, il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera da domani a lunedì 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30 a Rho Fieramilano.

Oltre 50 i Paesi del mondo rappresentati. Un nuovo format per celebrare la bella stagione: sei Grandi Piazze, ognuna legata da un fil rouge gastronomico e con la presenza di balli e spettacoli tipici dei vari territori.

Il padiglione 13 ‘’Sapori senza confini’’ è un concentrato di eccellenze artigianali che attraversa l’Italia, l’Europa e il mondo. L’Austria e la Baviera dialogano con l’Irlanda, la Campania incontra la Sicilia e l’Asia svela i suoi segreti con specialità da Sri Lanka, Cina e Giappone. Dalle zeppole ai Kurtoskalacs, dal fish&chips ai baozi, ogni assaggio è una scoperta accompagnata da musiche tradizionali irlandesi. Nell’area ‘’Paella, Fuoco e Fiesta’’ griglie ardenti e chitarre latine. Empanadas argentine “contro“ paelle fumanti, panini tex-style tra pulled pork e salsa affumicata. E ancora: gelati tropicali e birra artigianale. Nell’area “Braci Esotiche & Fiamme Vive” all’interno del padiglione 22 le braci sfrigolano sotto tagli di carni argentine, pollo tandoori e tamales. E il profumo del caffè arabo intreccia note di cardamomo con la freschezza di birre artigianali per un’esperienza multisensoriale: calore, spezie, musiche e storie. In una straordinaria festa estiva con spettacoli dal mondo.

Nel padiglione 15 c’è il meglio (gastronomico e non solo) d’Italia. “Cuore Italiano: Sole, Sapore, Passione” è la selezione di specialità regionali: dalle paste ai fritti, dalle carni ai prodotti caseari, qui ogni piatto racconta una storia di territorio e “intelligenza artigianale“, dalla Liguria alla Campania, passando dalle Marche, dalla cucina romana e dalle specialità valtellinesi, passando dal Piemonte, l’Abruzzo e la Toscana. Qui riplendono anche i ‘Tesori del Sud: Gusto e Tradizione’ tra spaghetti all’assassina, bombette pugliesi, porchetta dei Nebrodi e arrosticini dell’Agro Pontino. E i dolci che hanno fatto la storia: cannoli, tette delle monache, tra danze di pizzica salentina e atmosfere siciliane. Il viaggio gastronomico si chiude nell’area “Nord, Sud, Ovest, Est: un viaggio inaspettato” dove in tavola finiscono risotti veneti, piadine romagnole, tortellini emiliani e pizza campana, dalle specialità tunisine e cinesi a quelle iraniane. Un altro concentrato di culture e sapori artigianali. Ultima chicca: si potrà assaggiare, in anteprima assoluta, il panettone ufficiale dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.