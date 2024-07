Vita slow e stile quiet. Ecco cosa ci insegna Arket

Provate per una mattina a percorrere il traffico milanese, quello frettoloso delle 9, di chi entra negli uffici del centro, zona Cordusio ad esempio, e poi rifugiatevi per un attimo da Arket per una pausa slow. Sono due mondi che distano poche centinaia di metri, due mondi opposti: il lifestyle quiet e l’operatività milanese che trovano il miglior compromesso in un nuovo indirizzo al civico 2 di piazza Cordusio. Arket, marchio svedese, abita l’Edificio Medelan in Piazza Cordusio, inaugurato nel 1902 in cui finora si trovava la sede della banca Credito Italiano. La grande banca ha lasciato lo spazio di 1000 metri quadrati ad un luogo accogliente ed essenziale: la parola Arket in svedese significa “foglio di carta” indica appunto uno stile essenziale nato per durare. All’interno del grande store, stessa proprietà di H&M ma con molta sostenibilità in più si trova la vasta proposta del brand svedese - che ospita l’assortimento completo del brand di pret a porter accessori per donna, uomo, bambino, body care e design d’interni - oltre all’Arket Cafè, ideato e gestito dall’acclamato chef svedese Martin Berg, in linea con la filosofia slow. Perché il lifestyle non esiste senza il food, anche questo, naturalmente sano e sostenibile.

"Milano è ancora una piazza molto appetibile per i progetti di lifestyle. È, in Italia, la città più internazionale e più attrattiva per la moda. Anche nel panorama europeo Milano e l’Italia restano i luoghi dell’artigianalità per eccellenza. Il luogo in cui la moda attinge ai migliori fornitori", dice Pamilla Wohlfahrt manging directori di Arket, una bella signora, sofisticata che già nello stile interpreta il mondo Arket e ci mostra una camicia con pantalone largo di colori naturali con ciabattina che indossa in perfetto stile quiet luxury senza costare un botto però perché la sostenibilità è anche nel prezzo.

"Siamo entusiasti di inaugurare finalmente la nostra prima Arket in italia nel centro di Milano, non vediamo l’ora di incontrare i nostri clienti locali che sappiamo essere appassionati di design e di invitarli a scoprire la nostra visione basata su una vita quotidiana più piacevole. E, a proposito di design, la filosofia estetica di Arket affonda le radici nel movimento modernista nordico del xx secolo.

Coniato nel 1919 dallo storico dell’arte svedese Gregor Paulsson lo slogan "beni di uso quotidiano sempre più belli" esprime un approccio nuovo e democratico che mira ad unire gli ambiti artistici l’artigianato e la funzionalità per ottenere oggetti di qualità a prezzi abbordabili. Nei Paesi nordici questa tendenza ha favorito una nuova estetica fatta di linee essenziali colori neutri e materiali naturali.

Soprattutto si è data priorità alla funzionalità e alla longevità degli oggetti come fondamento del buon design Ispirandosi a questo retaggio fatto di semplicità natura e all’estetica dello slow living.