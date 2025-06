Come cambia la casa d'estate

Se non è rivoluzione poco ci manca. Quando arriva il caldo e l'estate la casa cambia completamente forma e colori. Diventa frizzante, apre le sue porte e (fortunato chi ce l'ha) si trasferisce nelle zone esterne. Terrazzi e giardini diventano autentici prolungamenti della casa stessa e sono pronti ad accoglie zone living e relax (con divani, coffee table e tanto altro) o addirittura intere cucine, ormai sempre più di moda. Ma è inutile nasconderlo, la maggior parte delle persone nell'outdoor vedono una zona franca dallo stress quotidiano, dove concedersi un po' di relax e convivialità. Ed ecco che il comfort diventa necessario. Tra le tante aziende che hanno questo obiettivo c'è anche Ethimo che per la collezione di quest'anno si lascia ispirare dal fascino della botanica che si traduce nell'eclettica collezione Seeds – realizzata insieme a Cristina Celestino - di panche e tavoli per vivere all’aperto con semplicità e armonia.