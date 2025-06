Boels: il partner strategico per cantieri efficienti, sicuri e sostenibili

Nel panorama del noleggio professionale, Boels si posiziona come uno dei principali player europei, con una strategia di espansione mirata e una proposta di valore orientata all’efficienza operativa. In Italia, il gruppo ha scelto di investire con decisione nel Nord, e in particolare in Lombardia, dove ha consolidato la propria presenza con quattro filiali strategiche: Assago, Saronno, Castegnato e Bergamo. Quello che distingue Boels dagli altri operatori del settore è la qualità del servizio, intesa come presenza attiva e capacità di rispondere in modo tempestivo e concreto a qualsiasi esigenza del cliente. Boels garantisce ai cantieri e alle imprese rapidità di intervento, disponibilità immediata delle attrezzature e assistenza tecnica qualificata. Ogni sede è infatti dotata di officine moderne e magazzini ricambi, a supporto di una flotta tra le più ampie d’Europa, con oltre 860.000 articoli disponibili. Essere affiancati da un partner operativo significa poter contare su supporto concreto dalla progettazione all’allestimento, fino alla gestione quotidiana del cantiere. Con attrezzature anche a emissioni zero e un project manager dedicato, le imprese – dalle realtà artigiane alle grandi aziende – possono ottimizzare tempi, costi e risultati. Secondo molti clienti, è proprio questa vicinanza operativa a rappresentare il vero valore aggiunto: Boels, infatti, non si limita a fornire attrezzature, ma resta al fianco del cantiere in ogni fase, pronta a intervenire in caso di necessità, criticità o cambiamenti improvvisi. Boels infatti si distingue anche per l’approccio digitale: attraverso il portale MyBoels, i clienti possono monitorare in tempo reale l’utilizzo delle attrezzature, gestire i costi e accedere a tutte le informazioni contrattuali, grazie a un sistema IoT integrato. Soluzioni su misura, presenza capillare e visione industriale: Boels è il partner ideale per trasformare il noleggio in un vero vantaggio competitivo. Scopri di più: www.boels.com