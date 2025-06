Burgundy che passione!

Non servirebbe neanche dirlo, ma i colori fanno la differenza. Soprattutto in estate quando i tocchi di classe vengono fuori ancora di più. Per gli amanti dell'eleganza la strada - anzi la tonalità - da seguire è solo una, il burgundy. Si tratta di uno dei colori più di tendenza del momento in fatto di arredamento perché capace di aggiungere un tocco di raffinatezza e profondità a ogni ambiente. Questa tonalità che richiama le sfumature del vino rosso, viene particolarmente usato nei tessuti (cuscini, divani, tende ecc..) per creare contrasto con tutto ciò che lo circonda. E il risultato è garantito. In più, è adatto a tantissimi stili, dal più classico fino ad arrivare al contemporaneo e al moderno.