Riqualificazione Urbana: La Trasformazione della Cascina Galbani nella Barona

Nel cuore della Barona, è sorto un progetto futuristico, che ha già dato frutti, anzi fiori. Il recupero di una ex cascina curato dallo studio DFA Partners in collaborazione con Boffa Petrone & Partners. È un progetto di riqualificazione urbana partito dall’ex cascina Galbani che sorgeva nel quartiere Barona, quando ancora era lontana campagna e trasformata in un borgo residenziale green, un esempio di condominio orizzontale. Gli appartamenti ultramoderni sono stati ricavati dalla struttura dell’ex Galbani. Il recupero abitativo ha previsto tutti i servizi necessari, dall’orto con coltivazione idroponica, alle opere di design per educare e abituare alla bellezza. Da un’area relax, alla palestra, il tutto all’interno di una foresta urbana dove vivere, con 5.500 metri quadrati di verde. Grazie all’aeroponica, la frutta e la verdura nel giardino del borgo sono coltivate nel sottosuolo.

Il borgo, di forma trapezoidale, è costituito da 89 unità abitative cielo-terra per un totale di 10mila metri quadrati complessivi, con giardini e patii privati, 5 aree fitness e ricreative, un parco e un orto condominiale.

Eppure quel luogo era stata una cascina rurale con mucche e un grande prato verde. Nulla faceva immaginare che anni dopo, quello stesso spazio sarebbe stato occupato da una carrozzeria che poi lascerà qualche segno dell’abbandono dell’attività e poi da un anonimo parcheggio disordinato.

Il rispetto dell’anima originaria ha guidato lo studio nel trasformare l’area in un complesso abitativo sostenibile, con una particolare attenzione al rispetto dell’identità architettonica tipica lombarda e milanese che caratterizza la struttura. DFA Partners è impegnato anche in altri grandi progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana a Milano e in particolare si occupa del recupero di aree dismesse per nuove destinazioni d’uso e lo fa nel rispetto del preesistente, lasciando un’impronta del passato. Accoglie dunque la grande sfida di trasformare spazi nati per altre tipologie d’uso in complessi residenziali che rispondano alle nuove esigenze dell’abitare e li restituisce alla città preservando l’identità e la memoria storica del luogo.