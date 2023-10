La Nostra Famiglia: dal 1946 dalla parte dei bambini con la cura e la ricerca

È una delle più importanti realtà in Italia per la cura e la riabilitazione delle persone con disabilità in età evolutiva: 28 strutture in Italia, équipe motivate, competenze scientifiche e tecnologie avanzate sono al servizio dei bambini e delle loro famiglie. Fondata nel 1946, dal beato don Luigi Monza, è presente in Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Puglia e Campania. Attraverso la cura, la ricerca e la riabilitazione, La Nostra Famiglia tutela la dignità e promuove la qualità della vita delle persone con disabilità, soprattutto dei bambini, facendosi carico non solo degli aspetti sanitari, ma anche della sofferenza dei piccoli e delle loro famiglie. La storia dell’Associazione è fortemente legata a lasciti testamentari di persone che hanno permesso con la loro generosità di sviluppare la presenza che conosciamo oggi. Ai 28 Centri de La Nostra Famiglia si rivolgono le famiglie di bambini con disabilità, cioè bambini che hanno problemi motori, oppure cognitivi, ma hanno la stessa voglia di vivere di tutti i bambini del mondo. Alcuni di loro sono portatori di malattie rare, altri sono stati vittime di gravi incidenti, altri ancora hanno ritardi o difficoltà nella loro crescita. Ogni anno accedono ai centri dell’associazione mediamente 25.000 bambini e ragazzi. In Lombardia è presente nelle province di Como, Varese, Milano, Bergamo, Monza e Brianza e Lecco. In quest’ultima, a Bosisio Parini, c’è il Polo più importante dell’Associazione, una piccola cittadella della cura, della riabilitazione e della ricerca, dove ha sede l’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Eugenio Medea”, la realtà ospedaliera che, all’interno de La Nostra Famiglia, si occupa di ricerca nel campo delle patologie neurologiche e neuropsichiche dell'infanzia e dell'adolescenza. A fianco di medici e operatori della riabilitazione, operano oltre 100 ricercatori il cui impegno è rivolto in particolare agli autismi e ai disturbi del neurosviluppo, alle difficoltà di apprendimento e dello sviluppo intellettivo, alle cerebrolesioni acquisite, quali ad esempio le paralisi cerebrali infantili e alle malattie rare del sistema nervoso. Un ruolo fondamentale per la ricerca e la riabilitazione è quello delle tecnologie: per questo a Bosisio Parini è presente Astrolab, il primo laboratorio italiano hi-tech di riabilitazione per bambini e ragazzi. Assicurare le risorse per realizzare progetti di ricerca e acquistare apparecchiature finalizzate a quest’ultima, migliorare i percorsi di cura che sempre di più si avvalgono delle nuove tecnologie è un compito impegnativo al quale possono concorrere persone che con un gesto di generosità possono dare il loro nome al nostro futuro. Tutte le informazioni per compiere una scelta consapevole si trovano sul sito www.lasciti.lanostrafamiglia.it/ da dove si può richiedere la guida ai lasciti, oppure contattando lo 031 625111.