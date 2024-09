Covivio per il Corvetto: "Sostegno a minori fragili"

Non solo progetti di sviluppo immobiliare e business, ma anche attività sociali per il miglioramento della qualità della vita nei quartieri e a favore delle persone più fragili. La Fondazione Covivio, creata nel 2020 dal colosso degli uffici per promuovere iniziative sociali su scala europea, a Milano in zona Ripamonti/Corvetto sta portando avanti una collaborazione con la cooperativa La Strada, sostenendo il progetto “Scuola Bottega“. Il progetto assicura ogni anno, a un gruppo composto da minori in difficoltà, un percorso scolastico finalizzato all’acquisizione della licenza media. Scuola Bottega, infatti, mira a prevenire l’abbandono scolastico di adolescenti fragili (ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18 anni) attraverso corsi, laboratori, tirocini e orientamento scolastico accompagnando i giovani studenti fino al traguardo del conseguimento della licenza media.

I beneficiari vengono individuati dalle scuole dell’area di Milano, da altre istituzioni e strutture di accoglienza e poi selezionati in base alla motivazione, alla comprensione della lingua italiana, alle competenze di base in matematica, inglese e altre materie. Attraverso il suo contributo, Covivio ogni anno sostiene il percorso di sette degli studenti partecipanti. In particolare, nell’anno scolastico 2023-2024 hanno partecipato a Scuola Bottega 31 studenti beneficiari e quasi il 70% di loro è stato ammesso all’esame finale e ha conseguito il titolo di studio. Tutti coloro che hanno superato l’esame hanno deciso di proseguire il loro percorso iscrivendosi a una scuola superiore o avviando un tirocinio lavorativo.

Nell’edizione 2022-2023, invece, i beneficiari inseriti erano stati 28 e il 75% di loro aveva completato il percorso. Il primo punto di contatto tra le due realtà si è generato grazie all’attenzione che La Strada e Covivio pongono sul quadrante di Milano che si trova tra via Ripamonti e piazzale Corvetto, zona a cavallo tra il Municipio 4 e il 5. La stessa area a sud-est della città in cui La Strada è presente e svolge le sue attività è infatti cara a Covivio perché vede la presenza dei suoi principali progetti di rigenerazione urbana a Milano: Symbiosis e Scalo di Porta Romana. "L’attenzione ai giovani provenienti da contesti difficili e la lotta alla dispersione scolastica – spiega il colosso del settore immobiliare guidato in Italia dal Ceo Alexei Dal Pastro – sono due ambiti fondamentali per il funzionamento sano di una società e rientrano a pieno nella mission della Fondazione Covivio di migliorare la qualità della vita delle comunità in cui opera".