Università di Bergamo. Occupazione dei laureati e internazionalizzazione spingono in alto la qualità

Un quadro positivo, con significativi miglioramenti sia sul fronte dell’occupazione sia su quello della partecipazione internazionale. Ecco cosa emerge dal XXVII Rapporto sul Profilo e sulla Condizione Occupazionale dei laureati di AlmaLaurea 2025 www.almalaurea.it, che ha coinvolto 3.995 laureati dell’Università degli studi di Bergamo, di cui di 2.383 di primo livello, 1.375 magistrali biennali e 237 a ciclo unico. Sul profilo dei laureati si rileva l’aumento del numero di laureati che proviene da un liceo (59,8% dato 2024 contro 56,6% nel 2022); il decremento di quasi dieci punti del numero di persone che si laureano in corso (61,9%, dato 2024 contro il 71,2%, dato 2022). Un trend che rispecchia il calo di circa 5 punti percentuali anche a livello nazionale e lombardo, che in termini assoluti presentano percentuali superiori all’andamento UniBg.

In parallelo sono aumentate la percentuale di studenti che svolgono periodo di studi all’estero (10,6%, dato 2024, contro il 7,9%, del 2022), leggermente sopra l’aumento riscontrato a livello nazionale e in linea con quello lombardo, e la percentuale di studenti che lavora durante gli studi (83,4%, dato 2024, rispetto a 78,9% del 2022), questo dato nettamente superiore al dato nazionale (66,7% nel 2024 versus 64,1% nel 2022) e regionale (72,8% nel 2024, contro il 69,5% del 2022).

Rispetto alla condizione occupazionale dei laureati (il dato raccolto nel 2024 si riferisce a chi si è laureato nel 2023, a un anno dalla laurea per LT - lauree triennali - e LM - magistrali; e si riferisce a chi si è laureato nel 2019, a 5 anni dalla laurea per LM e LMCU - laurea magistrale a ciclo unico) il quadro è chiaro.

Per le Lauree Triennali, mentre a livello regionale si registra un calo (51,1%, dato 2024, contro il 58,2% nel 2022), per UniBg aumenta lievemente il numero di coloro che proseguono con una magistrale (60,6% nel 2024, contro il 59,1%).

Tra chi non si iscrive a una magistrale, aumenta la percentuale di persone laureate a UniBg occupate a un anno dal titolo (84% dall’80,1%), superiore alla percentuale nazionale che si assesta nel 2024 al 78,6% e regionale all’82,5%. Aumentati anche la retribuzione mensile netta e la valutazione della laurea come "molto efficace o efficace per l’inserimento lavorativo" (59,7% dal 55,4%), superiore rispetto al valore regionale (56,9%), e allineata al nazionale (60,8%). Per le lauree magistrali aumenta chi è occupato a un anno dal titolo (87,4%, dato 2024, 85,2% due anni prima), mentre la media italiana si ferma al 78,6% e regionale al 82,7%. A cinque anni dalla laurea, aumenta la percentuale di contratti a tempo indeterminato (67,5% dal 64,5%), superiori alla media regionale.

Anche per le Lauree Magistrali (LM) e Magistrali a Ciclo Unico (LMCU) aumenta la retribuzione

mensile netta e la valutazione che la laurea sia "molto efficace o efficace per il lavoro che si sta svolgendo" (63,9%, dato 2024, 60,5% dato 2022). Solo per le LM e LMCU sono riportate percentuali rispetto alla scelta del settore. Rispetto al 2022, i dati 2024 mostrano l’aumento degli impiegati nel pubblico (21,9% versus 14,4%) e un calo nel privato (73,2% contro l’80,3%) e al no-profit (4,8% dal 5,2%).

"I risultati emersi dal confronto con i dati AlmaLaurea confermano l’impegno dell’Università di Bergamo nel promuovere percorsi formativi di qualità, capaci di offrire ai nostri studenti e laureati opportunità sempre più ampie – analizza il rettore Sergio Cavalieri –. L’aumento della mobilità internazionale, dell’occupazione e della soddisfazione post-laurea testimoniano un’evoluzione coerente con le esigenze del mondo del lavoro e con la nostra missione di apertura e innovazione. I dati AlmaLaurea sono per il nostro ateneo riferimento fondamentale per comprendere dove indirizzare le nostre azioni rivolte al miglioramento della qualità della didattica e dei servizi, permettendoci di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di studenti e territorio".