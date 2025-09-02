Tra scomparti, stoffa e silicone il modello giusto per ogni età

Indispensabile in ogni zaino, l’astuccio è il custode di penne, matite, gomme ed evidenziatori. Non è solo pratico, ma racconta molto della personalità di chi lo utilizza. Diventa quasi un piccolo “biglietto da visita” dello studente, che attraverso forme e colori esprime gusti e interessi. I più piccoli lo scelgono colorato e ricco di fantasie; gli studenti più grandi preferiscono invece modelli minimal e compatti. Per medie e superiori spopolano gli astucci cilindrici in stoffa o silicone, spesso in tinte vivaci. Eastpak e Vans restano un must tra i ragazzi, mentre Camomilla propone design pensati per le ragazze. Chi cerca robustezza e capacità non rimane deluso dai Monocromo, resistenti e moderni. Ma il cuore dei più piccoli resta legato agli astucci a scomparti, perfetti per organizzare ogni matita e pennarello. Che si tratti di principesse Disney, supereroi o colori della squadra del cuore, c’è un astuccio adatto a ogni studente e al suo modo unico di vivere la scuola.