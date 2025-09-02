Il cerchio che non si chiude

Enrico Camanzi
Il cerchio che non si chiude
Speciali
Abbonamento digitale:

6 € al mese

 

Abbonamento digitale:
Corteo LeoncavalloLa famiglia ArmaniGiallo Silvana DamatoNeve GaviaCarlo AcutisSuperEnalotto
Acquista il giornale
ScuoleUna forza nascosta e decisiva
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Speciali
  3. Scuole
  4. Una forza nascosta e decisiva

Una forza nascosta e decisiva

Futuro / La formazione tecnica è fondamentale

Una lezione in laboratorio dove teoria e pratica si intrecciano da subito

Una lezione in laboratorio dove teoria e pratica si intrecciano da subito

Dietro un’etichetta spesso sottovalutata, gli istituti tecnici custodiscono una forza silenziosa ma fondamentale: quella di formare le competenze che sostengono la struttura produttiva del Paese. In queste scuole si intrecciano metodo rigoroso, padronanza di strumenti avanzati e capacità di leggere la complessità dei fenomeni. La loro unicità risiede proprio nell’equilibrio tra teoria e pratica, che consente di formare professionalità versatili e pronte a confrontarsi con il mondo reale. La cosiddetta “forza nascosta” degli istituti tecnici si manifesta ogni giorno: nel pensiero critico applicato, nella risoluzione di problemi, nella progettazione di soluzioni innovative. Sperimentare modelli, condurre prove, interpretare dati: ogni attività diventa allo stesso tempo un esercizio logico e operativo, un allenamento a un futuro fatto di concretezza e innovazione. Eppure, nell’immaginario collettivo, gli istituti tecnici faticano a ottenere il riconoscimento che meritano, schiacciati da una gerarchia scolastica che spesso li considera percorsi di “serie B”. In realtà, sono spazi di crescita intellettuale e professionale di pari dignità rispetto a qualsiasi altro indirizzo di studio.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata