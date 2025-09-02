I diari più amati per il ritorno a scuola

Settembre è alle porte e gli studenti si preparano a tornare in classe. Le lezioni cominceranno intorno a metà agosto in gran parte d’Italia, lasciando ai genitori il tempo di acquistare libri e materiale scolastico. Nello zaino, accanto a quaderni, astucci e album da disegno, non può mancare il diario: compagno quotidiano per compiti, avvisi e — talvolta — note disciplinari. Ma quali saranno i modelli più richiesti per il nuovo anno? Per i più piccoli restano intramontabili i personaggi dei cartoni e dei videogiochi, da Super Mario a Dragon Ball fino a One Piece. Per gli amanti degli animali, il WWF propone come sempre copertine con cuccioli irresistibili, perfette per chi vuole un diario dolce ma d’impatto. Anche i più grandi hanno a disposizione un’ampia scelta: Bastardidentro punta sull’ironia con vignette e battute in ogni pagina, mentre Seven gioca con colori accesi e illusioni ottiche che non passano inosservate.