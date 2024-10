Quel David di mattoncini. E 450 chili di Lego per tutti

I mattoncini sono un gioco senza tempo e senza età. Ma chi ha detto che non possano essere anche veicolo di arte e cultura? Alla Fiera Campionaria di Bergamo, dal 30 ottobre al 3 novembre, sarà esposta una versione in scala 1:1 del David di Michelangelo. E la sua particolarità sta proprio nel fatto che è interamente realizzata con i Lego. La “scultura”, in realtà, fa parte di un evento molto più ampio, organizzato dalla Città del Mattoncino. "Questa è l’ottava edizione di Mattoncini a Bergamo – spiega il proprietario, Pierluigi Cervati –. Ormai siamo un punto di riferimento per tutti gli appassionati, grandi e piccini. Il progetto è nato grazie alla collaborazione con Lego Italia, che dura già da dieci anni, e con Promoberg, visto che, dal 2019, siamo ospiti della Fiera Campionaria". E aggiunge: "Dopo aver ottenuto il Guinness World Record nel 2023 per essere riusciti a realizzare una nave che galleggia perfettamente, da quest’anno abbiamo deciso di dare il via a una nuova sfida, tutta mirata a celebrare e valorizzare le eccellenze italiane (e non solo). Abbiamo pensato, però, di arricchire il più possibile l’esperienza. Quindi, in Fiera, sarà esposto solo il busto del David, mentre la parte inferiore sarà costruita sul posto, in modo da dare a tutti la possibilità di assistere al lavoro di assemblaggio. Molti, infatti, ci chiedono se, per realizzazioni del genere, usiamo dei mattoncini particolari o con tagli speciali. In realtà, non è così e i più curiosi avranno modo di verificarlo direttamente". Ma, oltre ad ammirare costruzioni raffinatissime, i più piccoli potranno dare sfogo alla loro creatività. "Sarà allestita un’ampissima area giochi, comprensiva di quattro piscine da un metro e mezzo ripiene di Lego Duplo messi a disposizione dei bambini", continua Cervati.

Saranno circa 200 le postazioni di gioco libero, attrezzate con 450 chili di mattoncini. E, per stare al passo con i tempi, abbiamo integrato, in collaborazione con un giovane ambassador di Nintendo, un’area videogiochi dedicata Super Mario. Anche la realtà virtuale avrà il suo ruolo, grazie a Lego Bricktales, una app che permette, tramite appositi visori, di costruire e muoversi in un ambiente tridimensionale tutto fatto di mattoncini. Per dare, finalmente, un po’ di tregua ai genitori, abbiamo pensato anche a una sala cinema, dove andranno in onda cartoni animati a tema, oltre a diversi live show di intrattenimento".

Va.T.