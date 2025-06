La meravigliosa estate Firmata da Shining

"Con la bella stagione riprende il nostro ciclo di eventi in Lombardia, che coinvolge luoghi ricchi di storia e cultura, affiancando l’intrattenimento alla valorizzazione del territorio". È con queste parole che Fulvio De Rosa, manager capo di Shining Production e Mister Wolf, presenta il programma per l’estate 2025. Si parte a giugno con le due rassegne bergamasche, che si svolgeranno parallelamente al Lazzaretto e al Piazzale degli Alpini, concludendosi a fine luglio.

"È già il quinto anno che Shining contribuisce alla programmazione di Lazzaretto Estate, un appuntamento fortemente voluto dal Comune di Bergamo e che, nelle scorse edizioni, ha raccolto un pubblico di oltre sessantamila persone", commenta De Rosa. Tra musica, comicità e scienza, i weekend estivi saranno arricchiti da dodici spettacoli. E gli ospiti variano, dal divulgatore Barbascura X al pianista Stefano Bollani, passando per cantanti come Nek, Renga e Raf. La serata di chiusura, infine, vedrà protagonista Fiorella Mannoia, in un’esibizione accompagnata dall’orchestra. Si inserisce, invece, all’interno di un più ampio progetto di riqualificazione urbana, legato a un bando triennale di evidenza pubblica, la rassegna di Piazzale degli Alpini. "È un’area che presidiamo anche durante il resto dell’anno organizzando concerti, corsi di danza, stand-up comedy, presentazioni di libri e letture, solo per citare alcune attività – spiega ancora De Rosa. D’estate, però, con il NXT Summer, la piazza si trasforma in una vera e propria arena per gli spettacoli, che procedono da giungo a settembre senza interruzione".

Si prosegue, a luglio, con il Mantova Summer Festival, la kermesse di musica e spettacoli dal vivo organizzata da Mister Wolf in collaborazione con il Comune. A fare da cornice, due luoghi simbolo della città: Piazza Sordello prima e, da agosto fino agli appuntamenti conclusivi di settembre, l’esedra di Palazzo Te. "Da Santana a Ranieri, da Lucio Corsi a Cristiano de André, offriamo al pubblico eventi per tutti i gusti, dando l’opportunità di riscoprire luoghi meravigliosi", nota il manager. Sempre da inizio luglio avrà luogo, al Castello di Legnano, lo storico Rugby Sound Festival, giunto ormai alla sua ventiquattresima edizione. Il cartellone unisce concerti, spettacoli, party, dj-set ed è organizzato da Shining Production in collaborazione con Rugby Parabiago e con il patrocinio del Comune. "Tra gli ospiti più attesi ci sono i CCCP, riunitisi, dopo trent’anni, solo l’anno scorso e che riserveranno all’Isola sull’Olona la loro unica tappa per Lombardia e Piemonte – illustra De Rosa –. Per il resto, su dodici serate, quattro sono dedicate ai giovani, con protagonisti come Anna e Gué, mentre le altre si rivolgono ai nostalgici degli anni Novanta e Duemila". In seguito al successo dell’anno scorso si rinnova, inoltre, l’appuntamento all’ex galoppatoio del parco di Villa Erba a Cernobbio. Spettacoli, musica, divulgazione e attualità spiccheranno, durante il mese di luglio, sul suggestivo sfondo del lago di Como.