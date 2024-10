La Magnolia, resistenza artistica: "Qui ci sentiamo in famiglia"

Al via la ventisettesima edizione della Fiera Creattiva, un evento che conta, ormai, più di un milione di visitatori e innumerevoli stand, corsi e dimostrazioni.

Tra le ditte espositrici, tutte legate alla produzione e alla vendita di articoli dedicati agli amanti delle arti manuali, c’è anche quella di Anna Rosa.

È lei, la titolare di “La Magnolia Decoupage“, che racconta dalla sua viva voce il perché e della sua partecipazione a questa fiera della creatività.

Di cosa vi occupate esattamente?

"Il nostro stand nasce circa vent’anni fa, quando vendevamo esclusivamente prodotti di decoupage. Ora ci siamo in parte riconvertiti e, sebbene continuiamo a vendere anche articoli di quel tipo, siamo specializzati soprattutto in pupazzeria e “scrapbooking“ (un’arte creativa che permette di creare e personalizzare album utilizzando non solo fotografie ma anche materiali ornamentali, come carta, nastri, ritagli, adesivi, fiori e oggetti vari. Il termine deriva, dall’unione delle parole inglesi “to scrap”, ovvero “ritagliare”, e “book”, cioè “libro”, ndr). Durante l’evento organizziamo anche delle dimostrazioni gratuite".

Come e quando avete conosciuto la Fiera Creattiva?

"Ne siamo venuti a conoscenza subito, praticamente dalla sua nascita, in realtà per un motivo molto semplice. Partecipavamo già a diverse altre fiere di settore, e, non appena si è sparsa la voce, abbiamo voluto provare a esporre anche qui a Bergamo".

Perché avete deciso di partecipare anche quest’anno?

"Partecipiamo perché Creattiva è un’ottima vetrina per il nostro negozio ed è anche un buon modo per incontrare direttamente dei clienti con i quali, altrimenti, avremmo solo contatti indiretti, tramite il nostro sito online. In generale, comunque, la clientela qui è sempre numerosa e appassionata".

Come avete visto crescere la fiera durante questi anni?

"Posso testimoniare che, tra le fiere alle quali prendiamo parte, è l’unica che ho visto crescere costantemente. È molto ben organizzata, l’ambiente è familiare, nel senso che qui mi sento a casa. E poi è facile da raggiungere e ben servita".

Creattiva resta aperta fino al sei ottobre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18,30 e la domenica fino alle 17,30. V.T.