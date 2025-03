Il magico mondo di Lucia. La forza innata delle donne e la raffinatezza orientale

Lucia Piazza si dedica da oltre 18 anni all’insegnamento di discipline legate alla pittura, alla decorazione e al restyling del mobile. Il suo percorso è iniziato in un piccolo laboratorio in provincia di Treviso, dove ha dato vita ai suoi primi progetti, sperimentando tecniche nuove e sviluppando uno stile personale che combina materiali eterogenei e approcci innovativi. La sua passione è nata come antidoto alla monotonia di un lavoro d’ufficio durato 17 anni, fino a diventare una scelta di vita coraggiosa che l’ha portata ad aprire il suo laboratorio artistico. Tra i protagonisti di Creattiva 2025, Lucia offrirà le sue competenze in una serie di laboratori dedicati alla pittura decorativa e alla realizzazione di tele artistiche.

Tra questi, il laboratorio “Tela Pop Art – La Forza della Donna“, opera che celebra l’energia femminile con colori vividi e contrastanti, e il laboratorio “Tela Geisha Giapponese – Eleganza e Mistero“ che esplora la raffinatezza della cultura orientale con tecniche miste e carte inedite. Ogni laboratorio dura due ore e prevede l’uso di materiali innovativi come paste materiche, pigmenti e colori per vetro. I laboratori si svolgeranno nello stand 60 del Padiglione A, con orari flessibili e su richiesta, per permettere ai visitatori di vivere un’esperienza “su misura“.

La filosofia di Lucia è quella di valorizzare le capacità e il talento di ogni partecipante, aiutando ciascuno a sviluppare la creatività in un ambiente accogliente e stimolante. Nel suo spazio, inaugurato nel 2004, si è dedicata a studio e sperimentazione di tecniche innovative, collaborando con riviste come ADD e Shabby Style, partecipando alle principali fiere e organizzando corsi di formazione. Pur mantenendo collaborazioni con aziende del settore, ha sempre lavorato da freelance, per mantenere maggiore libertà. Perché Lucia è una creativa autodidatta che segue l’istinto, affiancando studio delle tecniche a sperimentazione personale. Nonostante il mercato degli hobby abbia conosciuto trasformazioni, è convinta che "la creatività sia una necessità intrinseca in ognuno di noi e che le tecniche di decorazione d’interni e restyling del mobile continueranno a suscitare grande interesse". Le tecniche insegnate spaziano dalla decapatura a più colori al blending, all’applicazione di decor transfer, fregi, timbri e trasferimento d’immagine. La sua creatività in tele e pannelli creati con materiali come acrilici, oli, resine, paste tridimensionali.