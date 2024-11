Gli esperti in cattedra. Settore lattiero, che futuro?

Si intitola “Latte! Guardiamo avanti” ed è il convegno che Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza propone, lunedì alle 15 nella Sala Vezzulli della Fiera di Codogno, con accesso da viale Medaglie d’Oro 1. L’appuntamento è rivolto in modo particolare alle aziende agricole ed è focalizzato quindi, quest’anno, sul settore lattiero-caseario puntando l’attenzione sul futuro della produzione lattiera, tra sfide e opportunità. Francesco Pacchiarini, presidente di Confagricoltura Milano Lodi Monza Brianza, sottolinea l’importanza del tema, soprattutto per l’edizione 2024 della Fiera, segnata dall’annullamento dei concorsi bovini a causa della minaccia della febbre catarrale che colpisce i ruminanti (blue tongue). Per Pacchiarini l’emergenza, insieme alle sfide strutturali del settore, impone una riflessione strategica sulla produzione lattiero-casearia in Italia. "Quest’anno, più che mai, parlare delle difficoltà e delle prospettive del comparto è essenziale – afferma –. L’epidemia di blue tongue è un’emergenza tra le tante che gli allevatori si trovano ad affrontare, e va sommata alle pressioni del mercato globale, all’andamento incerto dei prezzi e ai costi di produzione crescenti, soprattutto per mangimi e carburanti. È fondamentale - prosegue - un approccio consapevole e lungimirante, per riportare al centro del dibattito i modelli produttivi che possono rendere le aziende più resilienti alle crisi sanitarie ed economiche. Modelli che richiedono la vicinanza, l’interessamento e la collaborazione dell’industria e delle istituzioni, per creare una filiera che possa continuare a valorizzare le nostre eccellenze in modo stabile e duraturo".

Il convegno sarà moderato da Emma Cogrossi, presidente de Giovani di Confagricoltura (Anga Milano Lodi Monza Brianza). In apertura sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Codogno Francesco Passerini, e del presidente della Provincia Fabrizio Santantonio. Diverse le figure di spicco del settore che contribuiranno al dibattito, con un quadro sulle principali questioni di interesse. Sono attesi Denis Pantini, responsabile Agroalimentare di Nomisma (società di studi settoriali e ricerche economiche) il quale offrirà una panoramica su produzione e mercato del latte; Danio Federici, imprenditore agricolo, presenterà invece il caso Pieve Ecoenergia come esempio di sostenibilità nell’allevamento delle vacche da latte; l’agronomo Michele Campiotti, proporrà un’analisi dei dati di bilancio delle aziende da latte, tra rischi e opportunità; Antonio Auricchio, presidente del Consorzio Tutela Gorgonzola e Vicepresidente di Assolatte, approfondirà il punto di vista dell’industria lattiero-casearia. La chiusura dei lavori sarà affidata al senatore Giorgio Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato, che parteciperà anche al dibattito finale, evidenziando le prospettive legislative e politiche a sostegno del settore lattiero-caseario.