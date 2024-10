Giro d’Italia in oltre 3 chilometri: "Specchio fedele dei territori"

"La Campionaria è la fiera più longeva e pop del nostro portfolio, e lungo il suo quasi mezzo secolo di vita, è stata lo specchio fedele di un territorio e di una società che sono profondamente cambiati, in un mix di idee, novità, tradizioni e innovazioni che ci proiettano nel futuro". L’analisi è di Luciano Patelli, presidente Promoberg, che incalza: "Un appuntamento al quale il nostro territorio è profondamente legato e nel quale diverse generazioni si sono passate il testimone lungo un fil rouge che ha sempre abbinato alla sorpresa per le continue innovazioni il piacere della condivisione e del ritrovarsi in un luogo che era (ed è) esso stesso comunità, nel solco di quella passione, di quel saper fare e di quella voglia di crescere e innovare tipica del nostro territorio".

E Davide Lenarduzzi, amministratore delegato di Promoberg, offre un dato: "Sembra incredibile, perché mentre si cammina tra gli stand e si viene catturati dai prodotti esposti, si fa fatica a rendersene conto, ma il percorso che il pubblico è invitato a fare lungo le vetrine d’eccellenza è lungo ben più di tre chilometri. Quest’anno, con l’aumento delle regioni rappresentate, la Campionaria consente al pubblico di fare quasi tutto il giro dell’Italia in un’unica, grande e comoda location". Poi, la promessa: "Continuiamo ad investire risorse e competenze per migliorare il format e la qualità dell’offerta sia espositiva che di eventi collaterali".

Elena Tiraboschi, Project manager Campionaria, dice la sua: "Come sempre la Campionaria proporrà un’ampia area espositiva e un ricco calendario di eventi collaterali, tra cui cito la competizione Trismoka Challenge, novità assoluta; il Palco Eventi promosso da Enti Bilaterali di Bergamo e Confcommercio Bergamo, con momenti di confronto su alcuno dei temi più importanti in ambito lavorativo, sindacale e professionale; l’amatissima area Mattoncini a Bergamo, l’Area Bergomix e FieramenteBirra. Abbiamo alzato il livello qualitativo e ampliato il calendario di eventi per coinvolgere quanto più possibile il pubblico". Paolo Uberti, presidente Trismoka, gongola: "Da sempre crediamo nel valore della formazione, fattore imprescindibile per la crescita di ogni settore. E negli anni l’abbiamo dimostrato attraverso numerose iniziative. Con la Trismoka Challenge vogliamo offrire ai giovani un’opportunità per formarsi".