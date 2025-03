Fiera Bergamo: Edilizia 5.0 e Installatori Elettrici insieme per un futuro sostenibile

Forte del successo lo scorso anno di un ritorno (quello di Edil, rassegna di riferimento delle tecnologie per l’Edilizia 5.0) e di quello di un debutto (Le Giornate dell’Installatore Elettrico), Promoberg ripropone in Fiera Bergamo le due manifestazioni in contemporanea, per agevolare due filiere che hanno così tanti punti in comune: chi varca le porte del centro espositivo di via Lunga potrà così contare su un proficuo interscambio tra i due appuntamenti che favoriranno confronti, matching, networking e contatti diretti con le imprese del settore, sia tra gli stand che dal ricco programma degli eventi collaterali. Per agevolare imprese e famiglie, per entrambi gli appuntamenti è stato deciso l’ingresso gratuito, previa registrazione online sul sito dell’evento (https://fieraedile.it - https://fieraie.it/ ).

La cerimonia d’inaugurazione stamane nella sala Caravaggio delù Centro Congressi Fiera Bergamo. Segue alle 10 il convegno d’apertura (Edil) organizzato da Ance Bergamo con tema “Bergamo e i suoi territori - Abitare il futuro: strategie per una città sostenibile”. Su 15mila metri quadrati 150 le imprese presenti, in rappresentanza di nove regioni italiane e quattro stati esteri (Polonia, Austria, Francia, e Svizzera). Nel padiglione B riflettori accesi sulla seconda edizione de “Le Giornate dell’Installatore Elettrico”, appuntamento business to business (B2B) per operatori del settore elettrico, dalla progettazione a installazione e manutenzione. Nelle tre giornate del summit, 34 le imprese da sei regioni e dall’Olanda. Con quattro fiere specializzate di settore - CaseItaly (per gli operatori dell’involucro edilizio, a gennaio), Edil, Le Giornate dell’Installatore elettrico e il Salone del Mobile (a novembre), la Fiera di Bergamo nel 2025 diventa il punto d’incontro, confronto e di riferimento nel settore “Casa”, partendo da fondazioni e strutture, passando per l’impiantistica, fino al design dell’arredamento e complementi d’arredo made in Italy.

"Lungo il filo conduttore che unisce i quattro eventi – osservano Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Promoberg - abbiamo fortemente voluto allestire in simultanea la Fiera dell’Edilizia e le Giornate dell’installatore elettrico: in un unico appuntamento, gli operatori troveranno, da un lato, il meglio per costruire edifici sempre più innovativi e sostenibili e, dall’altro, tutto ciò che riguarda la filiera degli installatori del settore elettrico, tema sempre più centrale per chi realizza edifici hi-tech. Siamo certi che le contiguità dei due eventi produrranno molteplici ricadute positive, agevolando il confronto e lo sviluppo di business per tutte le imprese e gli operatori dei comparti coinvolti e consentendo anche al grande pubblico di poter toccare con mano da imprese, associazioni, istituzioni e dai professionisti, le ultime novità e le tendenze in atto in tema di edifici innovativi e sostenibili. Oltre a evidenziare l’eccellenza di un settore storico per la Bergamasca, vogliamo contribuire al rilancio dell’immagine delle professioni legate a edilizia e impiantistica, che hanno un valore sociale ed economico immenso".