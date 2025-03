Debutto delle Giornate dell'Installatore Elettrico 2025: Innovazioni e Formazione per il Settore

Focus sul debutto delle Giornate dell’installatore elettrico 2025: le ultime novità per operatori e buyer del settore elettrico. Da oggi a sabato, alla fiera parteciperanno aziende di rilievo, e gli esponenti dei più importanti Ordini Professionali e Associazioni di settore, tra cui Confartigianato (CAE, Consorzio artigiani elettrici), CNA (Confederazione nazionale dell’artigianato e della Piccola e Media Impresa), CEI (Comitato elettrotecnico italiano). Nei tre giorni del summit, i visitatori potranno vedere ed esplorare una vasta gamma di soluzioni messe in produzione e in atto su più temi e comparti, e partecipare a importanti sessioni formative.

Ampio il panel, con temi principali che riguarderanno: impiantistica, illuminazione, sicurezza, attrezzature, termotecnica, strumentazione, soluzioni smart, rinnovabili, mobilità elettrica. Si passa dalle soluzioni tecniche ad alta efficienza, ai cavi elettrici di bassa tensione, dalla progettazione e produzione dei dispositivi elettrici per applicazioni industriali, all’efficientamento energetico, e-mobility, sistemi di protezione da fulmini e sovratensioni, prodotti per la termoregolazione e la ventilazione residenziale. Tra gli appuntamenti principali, il convegno a cura di Federesco: “Efficientamento ed ecosostenibilità, tra nuove direttive, obblighi, opportunità per i professionisti tecnici”, oggi alle 10 in Sala Galvani a cui seguirà il convegno tenuto da Albiqual: “La dichiarazione di conformità D.M. 37/08 fra false certezze ed ignoranza certa”.

Domani alle 9.30, sempre in Sala Galvani, CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano interverrà con: “Le soluzioni impiantistiche a servizio dell’edilizia sostenibile”. E poi spazio ad utensileria e attrezzatura professionale, sistemi di identificazione industriale, high quality solar power solutions, prodotti di cablaggio strutturato in rame e in fibra ottica, accessori controllotemperatura macchine elettriche, smart building, videosorveglianza, prodotti fotovoltaici, data center, scaricatori di sovratensione. Saranno presenti diversi Ordini professionali, associazioni di categoria e centri di formazione. In agenda una decina di incontri, tra workshop e talk, oltre al convegno di Federesco e Eureka, del CEI e dell’Ordine degli Ingegneri che prevedono il rilascio di crediti formativi.

"Le Giornate dell’Installatore Elettrico vogliono dare una risposta adeguata alle richieste degli operatori, che necessitano di un punto di incontro e confronto in grado di favorire sia la loro crescita professionale sia il riconoscimento del proprio ruolo – evidenzia la Project Manager Elena Tiraboschi –. Abbiamo lavorato molto, oltre che sulla qualità e diversificazione della parte espositiva, anche sul fronte degli appuntamenti formativi, sempre più indispensabili anche per gli installatori elettrici". Andrea Ferriani, presidente del Comitato Scientifico, aggiunge: "Formazione e informazione sono realmente due valori aggiunti per la manifestazione. Siamo convinti che, soprattutto in questo periodo storico di profonda e rapida trasformazione, acquisire nuove competenze e aggiornare le conoscenze sia cruciale per garantire prestazioni eccellenti e rimanere competitivi sul mercato".