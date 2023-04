Banche, agricoltura, siccità Gli incontri sul futuro "Numeri importanti per un piccolo paese"

Diego Bonà, presidente della Pro Loco di Borghetto, organizzatore della 51esima Fiera regionale plurisettoriale, annuncia un evento ancora più importante dei fasti del passato. "Abbiamo arricchito il programma dei convegni, che saranno proposti durante la manifestazione ma anche a seguire. Il calendario fieristico è quindi più ricco. Gli approfondimenti riguarderanno temi del mondo del credito, curato dalla Bcc Centropadana (2 maggio), nostro sostenitore; Ats Agenzia tutela della salute curerà un incontro relativo al tema della caccia e all’agricoltura, documentando sulla fauna selvatica (13 maggio). Un terzo convegno, sponsorizzato dalla Pioneer, sarà sul sistema irriguo (16 maggio, ndr)".

Sono tutti incontri previsti al terzo piano di palazzo Rho, sede del municipio. Infine (il 10 maggio) "ci sarà la presentazione del Libro sui benefattori del Lodigiano" dettaglia Bonà. Si sta notando una leggera flessione di presenze dovuta al fatto che molte aziende, soprattutto artigianali, si sono riconvertite o sono sparite. "Noi siamo solo la vetrina che rappresenta la storicità degli espositori e le innovazioni e certi cambiamenti li notiamo, ma remiamo nel lato opposto, per promuovere le nostre realtà, con un evento speciale che riesce sempre ad attrarre moltissime persone", chiarisce, positivo. Si aggiungono momenti in via di definizione, per i giorni della fiera (dal 4 al 6 di maggio), che nasceranno in collaborazione con la Confartigianato imprese della provincia di Lodi.

Non mancheranno ampi spazi al mondo culturale, con eventi proposti nel padiglione 20, la tensostruttura centrale, in occasione del centenario dell’Aeronautica militare, ricordando, grazie al giornalista Francesco Dionigi, il recordman e pilota di Francesco Agello. "Il contributo della Regione dimostra che i numeri sono importanti, benché si tratti di un piccolo paese e che la fiera ha assunto nel tempo una sua connotazione. Migliorato anche il nostro sito Internet www.fieraborghetto.it – insiste l’organizzatore – . Ci saranno in aggiunta dei qr code, all’interno della manifestazione, per conoscere il programma fieristico, la storia di qualche espositore e come veicolo pubblicitario per le manifestazioni pro loco dei periodi successivi all’evento" conclude.

Paola Arensi