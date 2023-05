Bema, Sutti batte Passamonti 56 a 43: record d’affluenza per il più piccolo ballottaggio italiano

La politica italiana riparta da Bema. Il piccolo Paese di 116 anime abbarbicato su uno sperone roccioso tra la valle di Albaredo e la val Gerola, in provincia di Sondrio, mostra una vivacità politica inedita in Lombardia. Nel primo turno delle elezioni amministrative è stato il più piccolo comune italiano ad andare al ballottaggio – normalmente prevista oltre i 15 mila abitanti – a causa della perfetta parità tra i due candidati: 49 voti a testa per il sindaco uscente Marco Sutti e la sfidante Giovanna Passamonti.

Nel secondo turno, è stato l’unico comune a superare l’affluenza alle urne di due settimana, hanno votato il 72,7 per cento degli elettori contro il 71,2 per cento del primo turno. Tradotto al netto delle percentuali: ha votato una persona in più. Alla fine, a risultare vittorioso è stato l’attuale primo cittadino, Sutti, con 56 voti. L’avversaria Passamonti si è fermata a 43 voti, perdendone 6 rispetto alla prima votazione. Due o tre famiglie, insomma, hanno cambiato bandiera.

Sutti ha recuperato quello svantaggio che, all’indomani del pareggio, legava al non aver fatto campagna elettorale, “convinto che a parlare per me fossero i fatti e non le chiacchiere: ho portato a casa, con la mia squadra composta da tutta gente del paese, 17 milioni e 300mila euro”, aveva detto elencando la serie di opere compiute negli ultimi cinque anni. “Ci sono rimasto male”, concluse.

Passamonti, d’altra parte, aveva già detto di non aspettarsi un pareggio: “Ero convinta avrei perso, a dire il vero”. La previsione ora si è avverata, ma la sua squadra, composta da nove compaesani, aveva fatto moltissime proposte, dal turismo sostenibile a servizi essenziali alle persone, fino alla valorizzazione in chiave turistica del Paese. C’è da sperare che anche dall’opposizione, in un paese così animoso, quelle proposte non cadano nel vuoto.