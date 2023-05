Sondrio, il sindaco Scaramellini vara la nuova giunta: quattro donne, cinque uomini. Chi sono

Soltanto cinque giorni dopo la chiusura delle urne, a tre giorni dalla proclamazione degli eletti, il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini, rieletto per il Centrodestra al primo turno con il 57,86% dei voti, nella serata di oggi, sabato 20 maggio, ha fatto sapere di avere definito i componenti della Giunta comunale, indicando quattro donne e cinque uomini, nel rispetto della rappresentanza di genere.

La Giunta comunale è formata da Francesca Canovi, Marcella Fratta, Carlo Mazza, Michele Diasio, Maurizio Piasini, Lorena Rossatti, Simone Del Marco, Ivan Munarini, Raffaella Volpatti. Canovi ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco.

La dichiarazione del sindaco Scaramellini: «Cinque anni di amministrazione caratterizzata dalla piena condivisione, il rinnovo della fiducia per il nuovo mandato e l'unità d'intenti della campagna elettorale ci hanno permesso di ottenere un risultato straordinario delle elezioni. Con la stessa motivazione, lavorare nell'interesse della città e dei cittadini, in pochi giorni, con spirito collaborativo, mi sono confrontato con i rappresentanti delle sei liste che hanno sostenuto la mia ricandidatura e ho definito la composizione della Giunta comunale. Sondrio ha bisogno di risposte immediate, e la mia volontà, condivisa con gli alleati, è stata quella di stringere i tempi per garantire la piena operatività della nuova Amministrazione comunale. Prima ancora dell'insediamento del Consiglio comunale, che avverrà nei primi giorni di giugno, la città avrà i suoi assessori, con le deleghe assegnate, per proseguire quanto avviato durante il primo mandato e dare continuità ai progetti e alle iniziative per migliorare Sondrio».