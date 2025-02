La scalata di Bper alla Bps. I piccoli azionisti passano all’attacco: “Ma quale emozione, non siamo sprovveduti”

Sondrio – I piccoli azionisti della Banca Popolare di Sondrio rispondono a Gianni Franco Papa, l’ad di Bper che, in alcune dichiarazioni, ha in pratica ritenuto emotiva e non razionale la dichiarazione della Bps dopo il lancio della Ops da parte dell’istituto modenese. Dichiarazione che, in pratica, aveva declinato l’invito della Bper, rispedendola al mittente, perché, in estrema sintesi, l’offerta non riflette il valore dell’istituto di credito valtellinese.

Tante le criticità espresse nei confronti della tentata scalata di Bper a Bps, a cominciare da quelle sottolineate dal Cda della banca sondriese, praticamente all’unanimità eccezion fatta per il consigliere Roberto Giay, nel documento redatto al termine della riunione fiume tenutasi martedì scorso.

La levata di scudi in difesa dell’autonomia della Banca Popolare di Sondrio è poi proseguita con la nota del sindaco del capoluogo di provincia. Marco Scaramellini ha auspicato che “se l’azione di Bper dovesse concretizzarsi, le origini e la territorialità vengano mantenute. La mia preoccupazione è quella di tutti. Da spettatori attendiamo gli imminenti sviluppi, confidando in un epilogo positivo per la nostra banca”.

Ieri “Insieme per la Popolare", associazione piccoli azionisti Bps, ha voluto rispondere in maniera decisa alle affermazioni di Gianni Franco Papa. “Le parole dell’ad di Bper, che ritiene che la risposta della Popolare di Sondrio all’Ops sia dettata dall’emozione e non dalla razionalità, presuppongono che gli azionisti, i dirigenti e l’indotto della Banca non sappiano valutare oggettivamente la proposta – dice l’Associazione degli Azionisti Retail della Popolare di Sondrio in una nota –. Questa dichiarazione evidenzia un approccio ostile che ignora, o finge di ignorare, quale sia la realtà della Popolare di Sondrio, il radicamento con i territori e la modalità con cui opera, per cui – aggiunge la nota – visti i numeri che confermano l’efficienza di Bps superiore a quella di Bper, nasce il timore che Bper voglia ora attingere alle qualità di Sondrio per raggiungere i target davvero molto ambiziosi che si è prefissata”.